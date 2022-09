¡La tabla!: América ganó varias posiciones luego de la victoria sobre el Deportivo Cali

América de Cali con su victoria 1-0 frente al Deportivo Cali dio un salto de calidad en la tabla de posiciones de la Liga colombiana.



El equipo orientado por el técnico Alexandre Guimaraes llegó hasta la tercera posición del campeonato con 17 puntos y un partido pendiente ante Deportivo Pereira por la fecha 2. Solo es superado por Millonarios que es líder con 24 unidades y Unión Magdalena con 18.



Los escarlatas están demostrando un gran nivel deportivo y superando todas las expectativas teniendo en cuenta que el club no pudo reforzarse este semestre por una sanción.



Por su parte el Deportivo Cali no ha podido salir del fondo de la tabla de posiciones y en nueve fechas disputadas todavía no saben lo que es ganar.

Tabla de posiciones de la Liga tras los clásicos del domingo. pic.twitter.com/Do0sUZgxHZ — Orlando Ascencio (@josasc) September 5, 2022