¡La estrategia roja! América de Cali busca ante Junior el paso a la gran final de la Liga

Juan Carlos Pamo

Con el boleto de clasificación a la final de la Liga colombiana en juego, América pisará esta noche (8:00) la grama del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, seguramente con un libreto que lo lleve a suplir tácticamente la ausencia de Duván Vergara, su hombre clave en el tren de ataque, y dejar en el camino al Atlético Junior.



El 0-0 del partido de ida en el Pascual Guerrero tiene la serie abierta y los ‘Diablos’ buscarán a domicilio eliminar a los ‘Tiburones’, que llegarán diezmados por efectos de la pandemia del Covid-19 en su plantilla.



No tendrán los rojos a Vergara, pero recuperarán al arquero venezolano Joel Graterol, el volante chileno Rodrigo Ureña, el atacante peruano Aldaír Rodríguez y el centrocampista colombiano Rafael Carrascal.



Más allá de ello, ¿cómo debe suplir América la ausencia de Duván esta noche en el Metropolitano y cuál debe ser su estrategia para vencer en la llave e ir en busca del bicampeonato?



“Es imposible reemplazar a Duván porque no hay un jugador de sus mismas características. Ahí es cuando debe aparecer la mano del técnico para suplir desde lo táctico esa ausencia”, argumenta el periodista Marino Millán, quien expone que, pese a eso, el conjunto escarlata puede salir victorioso en el Roberto Meléndez.



“Junior es un equipo diezmado, no tanto por el tema del covid, sino futbolísticamente. Es un equipo que, a pesar de su gran inversión, no ha consolidado ese juego que marque diferencia con respecto a los demás”, precisa el analista.



Para el exdelantero americano Julián Vásquez, campeón con los rojos en el 2001 y 2002, “la falta de Vergara en el terreno obliga al equipo a tener mayor personalidad, carácter y jerarquía, porque ese jugador es clave en el ataque americano. Cuando él está y muestra sus condiciones, el equipo funciona bien. Como no lo tendrá, el técnico tiene que plantear un partido inteligente, ordenado tácticamente y aprovechar los espacios que le pueda dar Junior sin desesperarse”.



La presencia de Carrascal en el mediocampo, al lado de Luis Paz, serán ese soporte desde el cual los ‘Diablos’ comiencen la generación de juego, y para ello tendrían tres opciones, con el juvenil Santiago Moreno; con el experimentado Yesus Cabrera, de buena actuación en la ida en el Pascual, o Jhon Arias, que no ha encontrado la regularidad deseada. Uno o dos de ellos acompañarían al goleador Adrián Ramos en la zona ofensiva.



“Reemplazar a Vergara es complejo, porque es el principal referente rojo, el que marca tiempos y desequilibra con su habilidad. ¿Cómo suplir esa ausencia?, poniendo a Santiago Moreno en punta”, argumenta el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango’.



Para el analista, “América no está perdiendo la serie y no tendría que apresurarse jugando un partido abierto, sino con orden, tranquilidad, porque el de la propuesta será Junior. No debe buscar América el partido como si lo estuviera perdiendo”.



Desde el 2017, cuando el conjunto escarlata regresó a la Primera División, ha enfrentado a Junior ocho veces en Barranquilla, con saldo de dos victorias, cinco empates y una derrota. De manera que esta es una plaza donde los ‘Diablos’ ha salido casi siempre con algo en las manos.



Pacho Vélez, periodista de Espn, afirma que “no contar con Duván es una baja muy sensible. Es cierto que en el primer partido no fue desequilibrante, pero su sola presencia predispone al adversario, lo lleva a tomar precauciones, y esa banda izquierda del América se había vuelto letal con él”.



Sin embargo, agrega el analista, “por las bajas que tiene Junior, por su irresponsabilidad en el tema covid y demás, se ha vuelto un equipo precavido que trata de sobrevivir a través de la posesión de la pelota y la especulación en los espacios para hacer contragolpes cortos. Si no está Teófilo Gutiérrez, va a sufrir, porque él es su punto de enlace con la delantera, la cual cambia mucho cuando no tiene un hombre que desde atrás construya el juego”.



Serán 90 minutos de intensidad los que tengan hoy Junior y América en la cancha del Metropolitano, en una llave abierta y en la que los ‘Diablos’ apostarán por el todo o nada.

Así llega Junior

El equipo costeño recuperó a cuatro jugadores para el partido de hoy. Gabriel Fuentes, Leonardo Pico y Dídier Moreno superaron el covid-19, mientras que Teófilo Gutiérrez ya se encuentra bien físicamente.



Sin embargo, dos jugadores más dieron positivo por coronavirus. El club tiene diez casos activos.

La Ficha

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

Hora: 8:00 p.m.

Probables formaciones



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Edwin Velasco, Luis Paz, Rafael Carrascal, Luis Sánchez, Yesus Cabrera, Adrián Ramos, Santiago Moreno.

DT: Juan Cruz Real



Atlético Junior: Sebastián Viera, Fabián Viáfara, Jefferson Gómez, Germán Mera, Gabriel Fuentes, Dídier Moreno, James Sánchez, Freddy Hinestroza, Edwuin Cetré, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.

DT: José María Pazo (E).