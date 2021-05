La dura autocrítica de Adrián Ramos, capitán del América de Cali, después de la eliminación en Copa

Francisco Henao

Adrián Ramos no pudo superar la dura defensa de Cerro.

Adrián Ramos, capitán del América, fue bastante crítico con el equipo luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores al caer 1-0 en su visita a Cerro Porteño de Paraguay.



El veterano delantero reconoció que los rojos reaccionaron demasiado tarde en todos los partidos, además de dar muchas ventajas.



"Ha sido una Copa dura para nosotros, el equipo reaccionó tarde en los partidos, dimos mucha ventaja y no tuvimos a la altura de lo que exigía esta Copa, y el partido de este martes se perdió en una de esas, y cuando reaccionamos estábamos abajo", señaló Ramos.



El atacante caucano manifestó que ahora tienen la cabeza puesta en la Copa Suramericana, pero deberán corregir algunos detalles para no salir del torneo internacional.



“Hay mucho por corregir, por fortuna seguimos en competencia internacional, se juega a otra intensidad y hay que saber competir, lo positivo es que estamos en Suramericana, el presente es el que habla y teníamos la ilusión de pasar y no nos alcanzó”, puntualizó Ramos.