La 'Cruz' del América de Cali (Opinión)

Juan Carlos Pamo

Dos partidos son insuficientes para hacer un diagnóstico de un equipo. Y más después de una para de seis meses. Pero esos 180 minutos que jugó América frente a Junior por la final de la Superliga en Barranquilla y Cali sirven para observar algunas debilidades del equipo en su nueva era. En la era Juan Cruz. Y, por qué no, ver también las cosas buenas que pudo mostrar.



América mostró dos caras distintas en ambos juegos y al final fue Junior el que terminó quedándose con el trofeo. Claro, las circunstancias fueron diferentes, también. En Barranquilla, Cruz planteó un equipo que salió a buscar el partido desde el principio y esa es justamente una de las cosas rescatables. Parece que al argentino le gusta que sus hombres tomen siempre la iniciativa. Eso habla bien del espíritu de juego. Y en esa propuesta se encontró con que Junior perdió un defensa por expulsión desde el minuto 20. Con arrojo y buen juego por los costados, Cruz pudo ganar esa partida al cabo de los 90 minutos (1-2).



En Cali fue a otro precio. Once contra once en los 90 minutos. Pero, además, con un Junior que presionó la salida del rival, ordenó correctamente sus líneas y aprovechó con eficiencia las dos opciones de gol que tuvo. Eso le bastó para ganar el título. Y su actitud y juego estuvieron por encima del América. No creo que Cruz ni los jugadores se hayan relajado pensando que el triunfo 1-2 en Barranquilla ya les daba la copa, y menos ante el Junior de Viera, ‘Teo’ y Borja, si es que alguien quiere ver esa como la razón de la derrota.



América tiene un hueco inmenso por el costado derecho en la defensa. Si Quiñones va a ser la apuesta de Cruz, debe trabajar más en defensa con él. Segovia es lento, pero está más lento después de la cuarentena. Lo superan fácilmente en tres metros. El tridente Paz, Carrascal y Sierra anda cojo y poco colabora en impedir el ingreso del rival por los costados. Pisano dejó un vacío enorme y no sé si sean Arias o Pérez los indicados para suplirlo. Y el boquete que dejó Rangel, ni se diga. Esa responsabilidad parece caer sobre Ramos, pero este Ramos no es el Ramos que nos gusta, el de antes. Comprensible. Hay que traer un 9. Y que sea un 9 tipo Rangel, que haga goles. Si había una apuesta que no se podía perder, al precio que fuera, era esa, mantener los goles.



Viene la Libertadores y el nivel de competencia será mayor. Dicen Rius y Tulio que Cruz, con buenos jugadores, es buen técnico. Denle más de lo que tiene, entonces. Porque hace falta. No dejen que el argentino cargue esa pesada ‘Cruz’ solo.