América de Cali en Copa Libertadores: la advertencia de la Alcaldía de Bucaramanga a los hinchas

Alejandro Cabra Hernandez

Una clara advertencia le hizo José Cavanzo, secretario del interior de Bucaramanga, a los hinchas del América de Cali para que eviten las aglomeraciones y los desmanes en la jornada de este miércoles, cuando el conjunto escarlata juega la primera fecha del grupo H de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en el Alfonso López de la capital del Santander.



El mensaje llega después de que barras del equipo se reunieran en las últimas horas para mostrarle su apoyo al equipo, pese a normas claras que prohíben ese tipo de manifestaciones en tiempos de pandemia.



Cavanzo manifestó que "en coordinación con la policía de Bucaramanga, este miércoles se celebrará el partido de América Vs. Cerro Porteño, en el cual esperamos que haya un buen comportamiento de la ciudadanía y de los hinchas del equipo América de Cali".



Añadió que "queremos ser muy enfáticos en que la fiesta del fútbol debe vivirse en paz y armonía y que no vamos a permitir que haya desmanes. Tenemos un dispositivo y no vamos a permitir la realización de más partidos si hay mal comportamiento por parte de los hinchas. Es un llamado a todos aquellos que quieren alterar la convivencia".



Por tanto, en caso de presentarse aglomeraciones o desmanes, la administración bumanguesa declinaría prestarle su estadio al conjunto americano para próximos compromisos.



El 'Diablo' no puede jugar en el Pascual Guerrero por el cambio de luminarias al que está siendo sometido dicho escenario, lo que impide que sea usado en horarios nocturnos.