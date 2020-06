Juan Carlos Pamo

"Juan Cruz Real no es técnico del América de Cali, es uno de los tres candidatos": Tulio Gómez

El técnico argentino Juan Cruz Real es una de las tres opciones que maneja el América para suceder en el banco al brasileño Alexandre Guimaraes, pero los directivos no han firmado contrato con él.



La afirmación la hicieron el dueño del equipo, Tulio Gómez, y su presidente, Mauricio Romero, quienes precisaron que el Comité Deportivo de la institución decidirá esta semana el sucesor de Guimaraes.



Además de Cruz Real, quien entrenara sin resultados positivos en Colombia a Alianza Petrolera y Jaguares, en la carpeta están los nombres del español Miguel Ángel López, con quien ya hubo conversaciones formales, y César Torres, del gusto de Tulio Gómez.



Torres dirige actualmente a Alianza Petrolera y Cruz se desligó de Jaguares recientemente. Ninguno de los dos podría dirigir al América, por lo menos oficialmente desde el banco, pues estarían impedidos por haber estado vinculados con otro club en un mismo torneo.



Torres o Cruz asumirían desde la tribuna con Jersson González en sus representación, oficialmente como técnico encargado, pero, según el director deportivo del América, Álvaro Rius, el exjugador escarlata no tiene escarapela Conmebol para dirigir en Copa Libertadores, torneo internacional en el que participa en este momento los ‘Diablos’.



Guimaraes fue licenciado el martes pasado como técnico, luego de no llegar a un acuerdo económico con él, en medio de la pandemia del coronavirus, que ha generado crisis financiera en todos los clubes del fútbol colombiano.



La liga se reanudaría en agosto próximo, luego de que el Gobierno entregara los decretos de bioseguridad a la Federación Colombiana de Fútbol.