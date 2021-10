Juan Carlos Osorio: "Venimos por un buen momento y este es un partido para demostrarlo"

América recibe este sábado al Deportivo Cali en una edición más del clásico vallecaucano. En esta ocasión será en la cancha del Pascual Guerrero, que será testigo de un duelo de necesitados por puntos en la tabla de posiciones.



Los escarlatas vienen de empatar frente a Millonarios la fecha pasada, en el Campín. Situación que los tiene por fuera del grupo de clasificados a la fase final del campeonato.



Por ello, el técnico Juan Carlos Osorio habló en conferencia de prensa sobre lo que será este clásico entre América y Cali.



El juego de su equipo: "Hemos percibido buenas sensaciones desde el juego contra Huila y por 38 minutos contra Santa Fe. A partir de ahí comenzamos a entender quienes somos, quienes vamos siendo y quienes podemos llegar a ser".



La pelota quieta no es un fuerte en América: "Hemos tenido muchas oportunidades de balón parado y las resolvemos muy mal. Trabajamos mucho ese aspecto esta semana. Tenemos una manera diferente de usar la pelota detenida y esperamos que mañana podamos observar esa mejoría".



Su concepto del Deportivo Cali: "Es un equipo bien dirigido y entrenado para la idea de juego que ellos proponen y va a ser un rival difícil para vencer. Esperamos competir de la misma forma que los últimos tres juegos, menos el segundo tiempo contra Santa Fe".



La presión por los puntos frente al Cali: "Es un partido importante para ambos, el juego es aleatorio y lo único predecible es lo impredecible. Me ocupa el juego de mañana, creo que estamos pasando por ese paso en ese proceso de lo que vamos a llegar a hacer. Este será un partido decisivo para demostrarlo".



Las ausencias en el fondo para este juego: "Desafortunadamente no podemos contar con Kevin Andrade, Marlon Torres y de John Palacios, pero prefiero ser coherente y durante el torneo todos han alternado y mañana le toca a Jerson Malagón".



"Daniel Hernández todavía no está al 100. Esta semana regresó a entrenos y por precaución decidimos que se tome otros dos días", complementó Osorio.



La recuperación de Luis Sánchez: "Está haciendo un trabajo individualizado en campo y mientras nosotros entrenamos él se prepara físicamente para regresar y nos da una alegría verlo. Lo que he observado, tiene un aspecto socioafectivo hacia sus compañeros y esperamos tenerlo lo antes posible".



Quedan cuatro juegos en casa: "La probabilidad de conseguir los 12 puntos de local es alta. Estamos muy ilusionados por lo que el equipo muestra ser y lo que podría llegar a ser".



Sobre las 4:00 de la tarde se dará el pitazo inicial para el juego entre América y Cali, por la Liga colombiana.