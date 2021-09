Juan Carlos Osorio: "Tenemos una idea de juego y por ahora no pienso cambiarla"

El técnico Juan Carlos Osorio vive las 'duras' con América de Cali. Este sábado cayó 1-0 frente al Deportes Quindío y agudizó la crisis de resultados del escarlata, por Liga.



"Nosotros no competimos de la manera que corresponde, ese es el juego, es el fútbol, nos ganaron y hay que admirar la idea del equipo rival. Hay que prepararnos mejor", manifestó Osorio destacando el trabajo del equipo dirigido por Óscar Quintabani.





Sobre su proyecto deportivo, esto dijo Juan Carlos Osorio: "Como siempre soy el responsable de la derrota y de los jugadores que ponga, de quien juega y quien no. Tenemos una idea de juego y por ahora no pienso cambiarla, nos corresponde mejorarla, trabajarla y seguir creyendo en ella".



"Estamos muy ilusionados de que cuando podamos estar con todos los jugadores podamos tener más variantes en todos los partidos", resaltó al final el entrenador santarrosano.



El próximo partido de América será este miércoles frente al Deportivo Cali, en el Pascual Guerrero, por los cuartos de final ida de la Copa Colombia.