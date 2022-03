Juan Carlos Osorio se salió con la suya y se quedó con el triunfo en el clásico vallecaucano

América en su visita al estadio de Palmaseca consiguió tres puntos de oro ante el Deportivo Cali por el clásico vallecaucano 295. De la mano del técnico Juan Carlos Osorio, los rojos lograron plantear un partido importante bajo las dificultades del encuentro.



El objetivo era claro para este derby: había que salir a buscar la victoria desde el principio en un duelo donde el ataque de ambas escuadras tenían que ser las protagonistas. América cumplió la tarea y pegó primero con un gol tempranero de Adrián Ramos a los 9 minutos.



Osorio planteó un partido desde el inicio para utilizar al máximo toda su ofensiva. Adrián volvió a marcar en Palmaseca y fue su gol el que sentenció el clásico. Sin embargo, la situación de los ‘Escarlatas’ se complicó al finalizar el primer tiempo por las expulsiones de Yáliston Martínez y Larry Angulo, lo que obligó al ‘Profe’ Osorio a rearmar su rompecabezas.



“No era nuestra idea lo del compromiso de hoy (sábado), pero hay que ajustarse al juego y defender el resultado que tanto habíamos buscado”, expresó el timonel rojo.



El estratega risaraldense supo manejar todos los recursos que tenía a la mano para poder resistir en el partido. Con dos jugadores menos entendió que el ataque se había debilitado y tenía que reforzar su defensa.



Para el segundo tiempo, Osorio trabajó la idea de aguantar los primeros minutos y ocasionar ansiedad y desespero en el cuadro rival.



“El segundo tiempo fue una muestra épica de cómo aguantar y defender un resultado a favor. Hoy (sábado) el mérito es para nuestros jugadores. Me queda una duda en la expulsión de Larry, esos errores no se pueden cometer en el arbitraje”, declaró Juan Carlos.



Además, el buen planteamiento defensivo que realizó América, se le debe retribuir al gran rendimiento de Joel Graterol. El guardameta venezolano fue el héroe de la noche para los ‘diablos rojos’ que lograron sacar el arco en cero.



Con dos jugadores menos, el DT americano ingresó a las figuras claves para taponar las opciones de ataque de elenco verdiblanco. Luis Paz y Dídier Pino respondieron a la tarea de defender el marcador.



“Este trabajo de 10 contra 8 lo hacemos con frecuencia y tratamos de poner a los dos jugadores más rápidos por fuera. Uno de los comportamientos que entrenamos es pensando que en algún momento se iba a dar esta situación, nunca pensé que se diera en este clásico”, analizó Osorio.



El técnico de 60 años tuvo que responder rápido ante las circunstancias adversas y lo hizo de manera acertada. Fue una victoria muy importante ante la necesidad de sumar contra un equipo que también urgía del triunfo.



“Tampoco pensé que en este partido fueran a terminar jugando Dídier y Luis, lo hemos trabajado, pero no tenia ese plan en mente para este partido”, apuntó el entrenador escarlata.



De otro lado, pese a la victoria conseguida en Palmaseca, Osorio volvió hacer un llamado de atención al arbitraje colombiano.



“Necesitamos que nos dejen competir. A nivel suramericano se permite, aquí no. El arbitraje en Colombia tiene que mejorar y lo digo hoy en este partido que ganamos”.



Por último, un segundo triunfo en línea en la Liga colombiana hace que el equipo se llene de confianza y mejore en su situación en la tabla. América se metió al grupo de los ocho. Osorio se salió con la suya y pudo demostrar un buen planteamiento frente al actual campeón.



Ahora, los ‘rojos’ tendrán este miércoles su debut en un torneo internacional, en la segunda ronda de la Copa Suramericana frente al DIM.



“Vamos a enfrentar a un gran equipo como lo es el Medellín de Julio Comesaña. Llegaremos al encuentro con las ganas de competir y de triunfar”, comentó el experimentado técnico.



América afrontará tres partidos consecutivos contra el Medellín (9 y 16 de marzo) por la Suramericana. Luego los escarlatas se vuelven a ver las caras contra el DIM el 19 por la Liga.