Juan Carlos Osorio salió escoltado por la policía en medio de insultos desde la tribuna

Noche amarga para el entrenador Juan Carlos Osorio, quien cayó derrotado 1-2 frente a Santa Fe como local en la ida de la Superliga 2020.



El equipo americano jugó un buen primer tiempo, quizás el mejor en la era del santarrosano. Sin embargo, los cambios extraños que realizó para la etapa complementaria desarmaron lo positivo que estaban mostrando.



La relación entre los hinchas y el estratega risaraldense no es la mejor. Luego del pitazo final, Juan Carlos Osorio tuvo que ser escoltado por la policía para poder llegar la camerino, mientras escuchaba insultos que llovían desde la tribuna occidental.

Señor @tulioagomez ni en los peores momentos del descenso o con Cruz Real o con el Portugués y “la equipa” se vivieron momentos como este en @AmericadeCali … ayúdele a señor Osorio a irse #fueraosorio pic.twitter.com/HMBoWUXIMQ — EL MONO SANCHEZ ®️ (@elmonosanchezof) October 6, 2021

Quizás para no exponerse, decidió que su asistente técnico, el profesor Luis Pompilio Páez, fuera quien diera la cara en la rueda de prensa posterior al juego.



"Esta derrota la tomamos con desilusión porque hicimos un gran primer tiempo y en el segundo no supimos administrar la ventaja. Nos falta mucho trabajo a todos y esperamos un muy buen rendimiento", indicó Pompilio.



Sobre las críticas por las sustituciones dijo: "En cuanto a las variantes fueron nominales. En cuanto al esquema lo que hicimos fue refrescar, pero esto es de todos, hay que tener un buen funcionamiento, no solo para atacar, sino también para defender".



"Lo más complicado que tenemos ahora son las lesiones, la lesión de Malagón, por eso fue el cambio, la lesión muscular de Palacios, Torres por fuera 4 semanas, Adrián Ramos", sentenció el asistente técnico de Juan Carlos Osorio.