Juan Carlos Osorio: "Me hago responsable de todo los errores y nos falta ajustar cosas"

América de Cali volvió a perder por la Liga colombiana. En esta ocasión fue Patriotas de Tunja el verdugo de los escarlatas, luego de vencerlos 2-1 en el estadio La Independencia.



Esta fue la quinta derrota del equipo americano en lo que va del campeonato y con solo 15 puntos de 36 posibles, comienza a alejarse del grupo de clasificados.



Al final del juego, el técnico Juan Carlos Osorio habló en conferencia de prensa a propósito de esta nueva caída de América en la Liga.



"Creo que tuvimos un buen arranque de juego, también enfrentamos un muy buen equipo bien dirigido. Creo que nuestros fijadores no participaron bien y nuestros compensadores no entendimos lo que teníamos que hacer", comentó el estratega risaraldense.



Sobre la forma en cómo fue superado por Patriotas dijo: "Cualquier rival le hace daño a cualquiera en el fútbol nuestro, esto se dio por jugar a campo abierto".



Acerca de responsables de esta nueva derrota indicó: "Prefiero no hablar de errores individuales, colectivamente me hago responsable de todo los errores, que entrenamos mal y nos falta ajustar cosas".



Juan Carlos Osorio explicó al final las razones del cambio de Adrián Ramos: "Someter a Adrián en menos de 3 días es demasiado. Fue una decisión mía sacarlo, tiene 36 años, lo hicimos para protegerlo".