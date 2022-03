Juan Carlos Osorio le respondió a la afición del América de Cali que pidió su salida

América cayó en casa contra el Medellín 1-3 por la fecha 11 de la Liga 2022. Los 'diablos rojos' perdieron por primera vez de local en el semestre y fallaron dos penales en el partido.



"Si nuestra gente, no sé en qué porcentaje, quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad. Acepto la culpabilidad, si hablamos de responsables, ya lo dejo a criterio de cada uno", expresó Juan Carlos Osorio.



Los 'Escarlatas' sufrieron una nueva derrota en la Liga y quedaron con 15 puntos. Por su parte, DIM tiene ahora 18 unidades y se metió al grupo de los ocho.



"Me disculpo con toda la gente americana. Si piden mi salida están en todo su derecho, no lo tomo personal. Yo vengo y doy la cara acá y que la gente me siga silbando, el juego lo entienden muy poco y de futbol hablan todos", comentó el técnico risaraldense.



Además, uno de los temas principales de lo que se criticó en la noche del sábado, fue de nuevo el cambio de jugadores en la nómina. El 'profe' Osorio dio varios comentarios sobre el tema, aclaró que algunos fueron por lesión y que eso afectó a la hora de tomar decisiones.



"Nuestra contratación Iago Falque aún no está al 100%, por otro lado, mañana debatiremos cambiar la metodología, mejorarla o seguir con esto. No tengo respuesta para decir por qué tanto jugador lesionado y no disponible para los partidos"



"Para el juego de hoy (sábado) esta era la nómina que había, varios no están por proceso de rehabilitación. Que le quede claro a las personas hoy no fue tema de rotación, la única rotación fue la de Novoa por Graterol"



Por último, Osorio dejó claro que asumía toda la responsabilidad de la derrota, pese a que su capitán Adrián Ramos, erró dos penales.



"Yo no voy a entrar a debatir de la junta directiva de América. Yo soy culpable de todo, cada quien analizará la situación y yo decido quién juega, así que la responsabilidad es 100% mía"