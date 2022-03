Juan Carlos Osorio: "Fue una muestra épica de cómo aguantar y defender un resultado a favor"

América de Cali logró un triunfo épico (1-0) frente al Deportivo Cali en la cancha del estadio de Palmaseca, en una nueva edición del clásico vallecaucano por la Liga colombiana.



El equipo escarlata tuvo que jugar todo el segundo tiempo con solo nueve jugadores en campo, debido a las expulsiones de Yaliston Martínez y Larry Angulo.



En la conferencia de prensa luego del compromiso atendió el técnico Juan Carlos Osorio, donde dejó ver la alegría por la victoria en un terreno muy difícil.



"El segundo tiempo fue una muestra épica de como aguantar y defender un resultado a favor. Hoy el merito para nuestros jugadores. Me queda una duda en la expulsión de Larry, esos errores no se pueden cometer en el arbitraje", manifestó el entrenador de América.



Sobre el desarrollo del partido y el cómo afrontó el segundo tiempo, dijo: "No era nuestra idea lo del compromiso de hoy, pero hay que ajustarse al juego y defender el resultado que tanto habíamos buscado. Esos enfrentamientos de 10 contra 8 siempre lo entrenamos y nunca pensé que hoy fuera a vivirlo".



Acerca del comportamiento del público dijo: "Si aplaudieron hoy por la buena actuación de América, muchas gracias hicimos un buen trabajo. Sin embargo, me insultaron demasiado hoy, aquí en Colombia debemos terminar con esa bobada de agredir a otros, tirar cosas al campo, etc; el fútbol se vive en familia".



Con esta victoria América regresó al grupo de los ocho y ahora prepara lo que será su participación en la Conmebol Suramericana frente al Independiente Medellín.