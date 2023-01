Juan Camilo Portilla: "Contento porque uno sueña con estar en la Selección Colombia"

América de Cali tendrá una cuota en la Selección Colombia de Mayores, que disputará compromiso amistoso este 28 de enero ante los Estados Unidos, en territorio norteamericano.



El mediocampista Juan Camilo Portilla, uno de los jugadores con mayor regularidad la temporada pasada con el escarlata, fue llamado para este juego de preparación.



"Contento porque uno como jugador trabaja para eso y un día sueña con estar en la Selección Colombia", comentó el futbolista luego de que se conociera su nombre en la lista de concentrados.



Sobre si ya ha conversado con el profesor Néstor Lorenzo, dijo: "Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el técnico, lo he hecho más con su asistente, pero ya toca esperar saber cuándo debo irme a la concentración".



Juan Camilo Portilla estuvo en varios microciclos con la Selección de Mayores, en Bogotá, esperando la oportunidad de estar en una convocatoria y vestir la tricolor nacional.



"Para eso son los microciclos, para que el cuerpo técnico lo conozca a uno y en nuestro caso tomar la idea que quiere el profe en cuanto al juego de la Selección Colombia. Me fue bastante bien en los llamados y ahora voy a poder tener mi primer partido, así sea amistoso", dijo Portilla.



La próxima semana el mediocampista de América de Cali deberá viajar a Los Ángeles, California, para preparar lo que será el juego amistoso frente a los Estados Unidos.