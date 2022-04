Jerson González se va de América de Cali y asumirá como nuevo DT de Llaneros FC

Uno de los históricos del América de Cali, Jerson González, se va de la institución escarlata en donde estuvo vinculado en los últimos años como entrenador de divisiones menores y encargado del plantel profesional para asumir su primer reto como técnico en propiedad.

Según se pudo establecer, Jerson será el nuevo DT de Llaneros FC en la Primera B de nuestro país en reemplazo de Walter Aristizábal, quien dejó su cargo tras llegar a un mutuo acuerdo con los directivos de ese equipo.

América anunció este sábado la marcha del exjugador rojo y el propio Jerson publicó un mensaje en sus redes sociales donde se despidió del equipo de sus amores.

"Fueron 6 años y 2 meses de felicidad sintiéndome en casa. Como en toda familia se tienen discordias, alegrías y tristezas; sin embargo, la pasión y el amor por mi trabajo siempre me acompañaron. Hoy me despido de mi institución. Me voy triste por dejar a este club que tanto quiero; pero con la convicción y la felicidad de abrir nuevos caminos profesionales en lo que tanto amo: el fútbol", escribió Jerson.

González llega a Llaneros con el objetivo de enderezar el camino de un equipo que ocupa la casilla 11 de la tabla de posiciones con 9 puntos de 27 posibles.