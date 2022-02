Iago Falque: “Estoy listo para el debut cuando diga el 'mister' Juan Carlos Osorio”

Las expectativas por el debut del jugador español Iago Falque son cada día mayores, mientras que el volante, con amplia trayectoria en Europa, trabaja constantemente en Cascajal, la sede deportiva de los ‘Diablos’, a la espera del llamado para estrenarse con el equipo.



“Mi debut será cuando el Míster diga”, afirma el exjugador de Juventus, Bari, Génova, Roma y Torino en Italia, además del Tottenham y Southampton de Inglaterra, y el Villarreal, Almería y Rayo Vallecano de su natal España.



El futbolista de 32 años (Vigo, 4 de enero de 1990) dijo, en diálogo con El País, que su acondicionamiento físico y futbolístico va bien, y que en breve podrá competir.



¿Qué sedujo a Falque para venir al América?

Había estado muchos años en Italia y quería cambiar de aire, y se dio esta posibilidad a través de mi representante. Hubo un interés mutuo y lo que yo buscaba era un proyecto que me ilusionara y que apostara por mí.



¿Qué lo ilusiona del proyecto rojo?

La trascendencia que tiene el América para la ciudad, el país, ganar títulos. Individualmente he hecho una carrera importante, pero colectivamente nunca conseguí un título y eso sería bonito para mi carrera.



En todo este tiempo que estuvo en España, Italia e Inglaterra, ¿cuál fue su mejor temporada?

Tuve cuatro años de un nivel muy alto, donde metí 14 goles más asistencias por temporada, algo que en Europa es complicado, sobre todo en Italia, donde el fútbol es muy defensivo. Los años que estuve en Torino fueron muy buenos. En el Génova tuve también un año increíble, igual que en el Rayo Vallecano. Lo de la Roma fue normal, aunque al final hice 27 partidos.



¿Por qué tantos clubes?

Había conseguido permanecer en Turín, donde estuve tres años y medio, pero esa es una situación muy individual. Hay jugadores que pasan muchos años en un equipo y hay jugadores que necesitan otros estímulos. Seguramente soy de los segundos, necesito nuevas experiencias, lo que me llega, lo que me llama. Y no creo que una manera sea mejor que la otra. He conocido mucha gente, países y culturas.



¿Había venido alguna vez a Colombia como turista, por ejemplo?

​Es la primera vez. Siempre quise venir y lo he hecho ahora como jugador, y la verdad es que estoy muy feliz.



¿Cómo han sido estos días en Cali?

Muy bien. Me siento contento por este paso que he dado, en el club me han tratado genial, hay un grupo humano muy bueno, la comida es riquísima, y te digo que vengo de países donde se come delicioso.



¿Qué jugador del América lo ha sorprendido por su talento?

Me gusta mucho Carlos Sierra, me parece un jugador muy completo, muy fuerte, tiene calidad y gol. Pienso lo mismo de Juan Camilo Portilla. A Adrián Ramos ya lo conocía de hace muchos años, Esnéyder Mena también me parece un gran jugador, igual que Émerson Batalla.



¿Fue al estadio a ver el último partido en Cali contra Bucaramanga?

Sí, claro, estuve en el Pascual, vi muy bien el triunfo del América. Espectacular el estadio, la afición, siento que se están haciendo bien las cosas. Veo un América al que le gusta salir dominando la pelota, nunca especular y buscar siempre el arco contrario.



¿Qué ha hablado con el técnico Juan Carlos Osorio?

He hablado con él en los entrenamientos, ya estoy con el plantel principal, estuve antes acondicionándome con los jugadores sub 20. Se trabaja mucho en los entrenamientos la posesión de la pelota, me he llevado una muy buena impresión porque hay buen ambiente y se hace muy participativo al jugador.



¿Qué piensa de las rotaciones, algo que marca el estilo de Osorio?

Creo que jugando cada tres días en un calendario tan apretado, es imposible no hacer rotaciones. Es lo que siempre he vivido cuando he jugado, se rota mucho para que el jugador se recupere y disminuya el riesgo de lesiones.



¿Para cuándo será el debut?

Si todo sigue bien, cuando lo diga el Míster. Seguramente este viernes (contra Cortuluá) no, pero en breve. Es el entrenador el que manda, yo me siento bien, listo, después de varios meses sin competir. El mejor Iago se verá con el paso de los partidos. Poco a poco iré entrando, sin prisa, pero sin pausa.



¿Física y futbolísticamente se siente listo?

Llevo algunos entrenamientos con el equipo y los juveniles, todo requiere un acondicionamiento, de mecanismos con el plantel, pero no falta mucho, y cuando el Míster lo diga, será el debut.



¿Cuál es esa posición en la que más cómodo se siente?

Me adapto fácilmente en banda, un poco más tirado hacia adentro. He jugado en muchas posiciones y trato de ajustarme a las exigencias del equipo y del rival. Me considero técnico, me gusta la pelota, asociarme, ir como mediapunta clásico.



Pero también busca el gol. En Italia estuvo cerca de alcanzar el récord de ser el español más goleador…

Al final he estado siete años y he marcado 48 goles. El máximo goleador es Callejón, con 62, y el segundo es Luis Suárez, que fue Balón de Oro y era gallego como yo, y marcó como 52. Me ha quedado esa espina y no estar en la Selección española, porque estuve en Italia en muy buen nivel.



¿Cómo llegó a La Masía del Barcelona?

Jugaba en un equipo de barrio muy humilde en Vigo y un scouting del Real Madrid me llevó a probar. Alguien del Barcelona me vio y se enteró de que estaba a prueba, habló con mis padres y decidí irme para el Barcelona, antes que quedarme en el Madrid.



¿Hincha del Barcelona?

Siempre, de chico, me gustó el Barsa, ahora soy hincha del América (risas). Pero si me preguntas por un equipo que se quedó en mi corazón, es el Torino. El equipo y su afición siempre me mostraron mucho cariño hasta el día de hoy.



¿Cómo le ha parecido la Liga colombiana?

Un fútbol muy físico, con jugadores muy fuertes y rápidos, con mucho talento, de ida y vuelta.



¿Cuál es su ilusión inmediata con el América?

Debutar, darle alegría a la afición, hacer goles, hacer asistencias y conseguir el primer título de mi carrera.