¿Hinchas en el Pascual? Esto se definió para el partido América de Cali vs Once Caldas

La presencia de hinchas en el Pascual Guerrero para el partido del sábado entre América y Once Caldas, por la cuarta fecha de la Liga colombiana, se aprobó después de una reunión de las autoridades locales con dirigentes del onceno escarlata.



Así lo confirmó el secretario de Deportes de Cali, Carlos Diago, quien también aseguró que en total serán ocho mil los espectadores que tendrán el privilegio de estar en el Pascual en el duelo del sábado que comenzará a las 3:00 p.m..



"Terminamos la reunión de la Comisión de Fútbol de Cali y se determinó tener un aforo del 25% que equivale a ocho mil aficionados para el partido entre América y Once Caldas", dijo Diago.



Confirmó que la boletería se venderá de manera virtual y no física para evitar aglomeraciones, "y se le dará prioridad a la gente que tenga las dos dosis de la vacunación".



Ya en el partido Cali-Bucaramanga, jugado en jurisdicción de Palmira, se había autorizado el ingreso de público.