¡Golpe matecaña! América de Cali cayó con Pereira y sumó su segunda derrota consecutiva

América no pudo aprovechar su condición de local para sacar los tres puntos anoche en el juego aplazado por la fecha 2 ante Deportivo Pereira y cedió su segunda derrota en el campeonato al caer por 1 a 0.



El equipo escarlata llegó al Pascual Guerrero con el objetivo de ganar para acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones, pues la victoria lo encaramaba hasta la tercera casilla, y junto a Millonarios y Unión Magdalena, mirar a los demás clubes desde arriba.



Con un marco teñido de rojo en las tribunas del estadio sanfernandino, la fiel hinchada americana cumplió con la cita sin importarle que su equipo venía de caer el sábado pasado ante el Independiente Medellín.



En la etapa inicial el equipo que comenzó a poner condiciones fue el Deportivo Pereira. A través del pelotazo, los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo inquietaron el arco defendido por el venezolano Joel Graterol.



Por su parte, América parecía aguantar los primeros minutos, pero poco a poco le fue quitando la intención ofensiva a los ‘matecañas’ y con aproximaciones intentaba hacer daño en la portería rival.



Sin embargo, muy temprano sufrió la baja de su defensor Marlon Torres por un golpe en un codo y tuvo que ser sustituido por Kevin Andrade a los 11 minutos.



Minutos después, fue por la zona de Andrade que Pereira atacó al América, y por allí fue que llegó Brayan León, quien generó al minuto 31 la acción de penalti a favor de la visita, por un empujón del defensor John García.



Carlos Ramírez a los 33 minutos cobró el penalti con potencia al centro del arco de Graterol y abrió el marcador para los pereiranos.



Finalizando la etapa inicial Gian Franco Peña tuvo una acción en el área de Pereira, pero no logró definir con certeza. Un minuto después fue Luis Sinisterra quien con una especie de tijereta sacó un remate que se estrelló en el poste izquierdo.



Ya para el segundo tiempo, el técnico Alexandre Guimaraes intentó con las variantes de Daniel Hernández, Brayan Vera, Déiner Quiñones y Alejandro Quintana, poder generar acciones de gol para empatar el juego.



Sin embargo, el buen desempeño individual de los futbolistas del Deportivo Pereira no permitieron que América se acercara con peligro al arco defendido de Harlen Castillo.



Al final, el hincha americano se fue del Pascual Guerrero con el sin sabor de la derrota y con la frustración de no haber podido ganar para acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones.



Los escarlatas son octavos del campeonato con 17 puntos y +3 en su gol diferencia.



Ahora América, con el calendario al día, recibe este domingo a Patriotas de Tunja a las 7:40 de la noche, en el cierre de la jornada 12 de la Liga colombiana.