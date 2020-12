Gisela Robledo pone la picardía en el América que busca el bicampeonato de la Liga femenina

Alejandro Cabra Hernandez

A sus 17 años, la guacariceña Gisela Robledo puede decir orgullosa que es campeona de Liga, que marcó en una Copa Mundial, que hizo un triplete en un partido de Copa Libertadores y que apareció en un comercial con Lionel Messi.



También puede decir que es testigo de que el fútbol da revancha. Tras un difícil partido contra Nacional en casa, donde falló varias opciones de gol, marcó —tras superar al covid— el gol con el que América, su equipo, eliminó a Millonarios y clasificó a su segunda final consecutiva de Liga.



Gisela, hábil con los dos pies, quiere acrecentar su figura esta noche (8:00 p.m.) en la gran final.



¿Cómo se siente de cara a la final?

​

Muy feliz porque logramos el objetivo de volver a Copa Libertadores. Ahora estamos comprometidas para buscar el bicampeonato.



Venía de un partido complicado contra Nacional, donde falló varias opciones de gol. ¿qué significó marcar el gol que las puso en la final?

​

El de Nacional fue un partido muy difícil, por lo que después me dediqué a entrenar la definición. Llegué con confianza para enfrentar a Millos y se me abrió el arco.



En el juego ante las verdes, Catalina Usme se acercó a aconsejarla, ¿qué le dijo?

​

Que tuviera calma y que lo siguiera intentando. Ella es una persona especial y una gran jugadora.



Al cuerpo técnico y sus compañeras se les vio muy emocionados en la celebración del gol, ¿qué le dijeron?

​

El ‘profe’ Tierradentro (AT) me había dicho que en los partidos importantes iba a llegar el gol. Y así fue, entonces lo celebré sobre todo con él.



¿Qué ha mejorado Gisela Robledo con respecto al 2019?

​

He ganado mucha experiencia y he mejorado mucho en la toma de decisiones y en ganar los duelos.



¿Cómo le fue con el covid-19?



Afortunadamente tuve pocos síntomas, solo perdí un poco el gusto y el olfato.



¿Qué espera de esta final contra Santa Fe?

​

Ya tuve la oportunidad de enfrentarlas con la Selección y son un gran equipo, pero confío plenamente en el trabajo que hemos hecho con mi equipo, que es mi familia.



¿Este América es mejor que el de 2019?

​

Creo que es un equipo mucho más maduro, enfocado en lo que quiere y consciente de lo difícil de sostener el título.



Aunque compartió en un comercial junto a Lionel Messi, su gran ídolo es Cristiano Ronaldo, ¿cómo vio sus dos goles con Juventus ante el Barcelona?

​

Con Messi no sale cualquiera (risas) y fui afortunada de compartir con ese gran jugador, pero desde chiquita me he identificado con Cristiano. Esos dos goles fueron grandes.



¿La capacidad de usar las dos piernas la ha mejorado o nació con ella?

​

La he mejorado con los entrenamientos para ser una jugadora mucho más completa.



¿Qué tanta ilusión le hace volver a jugar Copa Libertadores, donde marcó varios goles la edición pasada?

​

Mucha, para volverme a destacar y dar lo mejor de mí.



¿Se imagina el año que viene jugando en América?

​

Esperemos a ver qué es lo que Dios quiere (risas).



¿Dónde le gustaría jugar?

​

Sobre todo en España, en Atlético, Barcelona o Real Madrid.