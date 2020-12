Daniel Molina Durango

Juan Cruz Real, el entrenador del América de Cali, criticó fuertemente al Junior de Barranquilla luego de que Amaranto Perea, técnico del equipo costeño, confesara que varios de sus jugadores disputaron el partido de ida de las semifinales en el Pascual Guerrero con síntomas de Covid-19.



Esto, a raíz de que ocho jugadores del cuatro tiburón dieron positivo por esta enfermedad el pasado martes y se perderán el compromiso de vuelta de este domingo en el estadio Metropolitano.



"Esto lo digo no solo pensando en lo deportivo sino también en lo social, en la salud. La verdad lo del Junior fue una irresponsabilidad total y que nos puso en riesgo a todos. Nosotros nos hicimos las pruebas y por fortuna todos salimos negativos, pero sabemos que el virus se incuba entre el día cinco y catorce, entonces esperamos no tener sorpresas más adelante", sostuvo el estratega gaucho.



Para Cruz Real: "esto se tiene que investigar porque si hilamos muy fino, los jugadores del Junior jugaron de una manera irregular porque presentaban síntomas, en lugar de ser aislados. De eso no se está hablando mucho y me parece grave", remarcó.

Le puede interesar: ¡Lo dijo Tulio! Está definido cuál será el futuro de Juan Cruz Real con el América de Cali

El técnico americano, además, aseguró que la ciudad de Cali fue "maltratada" por un sector de la prensa nacional, que afirmó que era sospechoso que los jugadores del Junior hubieran salido positivos horas después de haber jugado en el Pascual Guerrero.

"Por fortuna pidieron disculpas luego, pero este domingo vamos a ir a Barranquilla con la mentalidad de clasificar no solo por el hincha del América, sino también por los caleños", sostuvo.



Real también afirmó que el Covid-19 ha afectado al América en varios tramos de la temporada.



"No hemos tenido bajas de manera masiva, pero sí en muchas etapas del campeonato. Hace poco tuvimos hasta seis bajas entre suspendidos y jugadores infectados", puntualizó.



El partido de ida entre América y Junior terminó 0-0, por lo que si América gana en el Metropolitano, no solo pasará a la gran final sino que clasificará a la próxima fase de la Copa Libertadores.



"Quienes creer que porque no ganamos el primer partido estamos muertos, están equivocados, porque estamos más vivos que nunca", concluyó el entrenador.