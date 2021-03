Felipe Jaramillo dio las verdaderas razones de su marcha del América de Cali para jugar en La Serena de Chile

Francisco Henao

Felipe Jaramillo se despidió recientemente del América para jugar en La Serena de Chile.



Su salida fue sorpresiva porque deja al campeón de Colombia para fichar por un equipo modesto con el de la Liga austral.



Sin embargo, el volante paisa dio a conocer las verdaderas razones que motivaron a abandonar al cuadro rojo para afrontar un nuevo reto, esta vez en el exterior.



"Antes de renovar con América, quien me dice que me quede es el profe Cruz. Yo había hablado con él y me dijo que yo era importante para el equipo, pero la verdad es que las opciones que se tenían de jugar eran muy pocas. Por eso cuando me hablaron de ir a Chile, tomé la decisión de buscar otros aires y aceptar esa propuesta", dijo Jaramillo en entrevista con Zona Libre de Humo.



Agregó que "En lo personal me gusta jugar, competir por un puesto, estar en los 11 titulares y estar siempre vigente. Yo no me metí al fútbol para ganar plata si no para jugar y mejorar".



Jaramillo aseguró que tuvo acercamientos con el Medellín pero nunca se concretaron, por lo que optó por ir a La Serena de Chile.