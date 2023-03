¿Falque podrá jugar contra Alianza Petrolera? Esto dijo Alexandre Guimaraes

Luego de la derrota en Bogotá, América de Cali retornó este jueves a los trabajos de campo, pensando en lo que será el juego del próximo domingo por liga colombiana, cuando reciban al Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero.



Precisamente sobre el juego anterior, el técnico Alexandre Guimaraes habló con los medios de comunicación y reconoció la superioridad del rival: “Hay que pasar la página, todos hemos aceptado que no fue nuestra mejor noche, que el rival nos ganó bien, pero a veces suceden estas infelicidades. Ahora nos toca el domingo rehacer contra un rival que viene subiendo su volumen de juego con resultados”.



Resaltó que la pérdida en el mediocampo fue uno de los puntos claves: “Uno de los faltantes en el partido anterior fue que por primera vez perdimos muchas pelotas en el mediocampo y eso hizo dos cosas. La primera fue que quedamos más expuestos defensivamente y la segunda es que al perder tanta pelota en el mediocampo, nunca llegamos con claridad al área rival, porque perdíamos la bola en la antepenúltima estación”.



Espera mejorar la respuesta en la pelota quieta: “Es un tema que este viernes vamos a trabajar, porque estamos clarísimos que tenemos jugadores con perfiles para ser más agresivos en esos duelos aéreos y por supuesto, no nos ha caído para nada bien tener que dejar puntos por esas situaciones”.



De la posible inclusión de Iago Falque en el próximo partido, dijo que: “Vamos a tener la conversación con el doctor para ver si ya se puede agregar algunos ejercicios con balón y a partir de esa posibilidad, ver en el entrenamiento táctico si podemos agregarlo. Nosotros no vamos a arriesgar a nadie, porque tenemos un calendario con partidos seguidos y un plantel corto”.



Sobre el rival de turno expresó lo siguiente: “ellos tienen un modelo de juego ya muy estructurado desde hace bastante rato con su técnico y que generalmente cambia cuando están de visita algunos jugadores, pero no de módulo. Estamos planificando a partir de este viernes el trabajo táctico, de acuerdo al estilo que tienen. El último partido que jugamos allá fue uno donde nos complicaron mucho, pero acá tenemos que imponer el juego para intentar ganar”.



América de Cali recibirá al Alianza Petrolera este domingo a las 3:30 de la tarde, en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 9 del primer semestre.