"Esto es una tema ya superado para mi": Osorio tras fuertes declaraciones de Tulio Gómez 

Un nuevo día de polémica se desató este jueves cuando Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio de nuevo hablaron el uno del otro. El máximo accionista del América se refirió sobre las contrataciones de Osorio y el técnico risaraldense expuso la realidad sobre su paso por el 'escarlata'.



"Yo tenia mucha ilusión con la llegada de Osorio, que íbamos a dar un salto de calidad, pero esa apúntemela a mí, fue un fracaso. La verdad es que Osorio escogió jugadores muy malos, chupadores, jugadores que se quisieron congraciar con el técnico. No entrar a los octogonales fue un fracaso, nos deja de entrar mucha plata", dijo Tulio Gómez en entrevista con 'Zona Libre de Humo'.



Ante esto, el extécnio de América, Juan Carlos Osorio, respondió a las declaraciones de Tulio en una entrevista con 'Blu Radio'.



"Eso es un tema superado por parte mía. Cuando nos tocó elegir, nos dijeron este es el presupuesto, muy diferente a lo me había ofrecido (Tulio) para dirigir su club".



Y agregó: "Cuando llegamos a América, Jeison y Joao supuestamente estaban perdidos, nunca estuvimos de acuerdo con que saliera Duván Vergara, entonces empezamos a poner a Jeison, lo tratamos como interior y con su esfuerzos y capacidad retomó ese nivel. Tulio quiere sustentar los desaciertos en mí concretamente, pero no hay ningún problema"



Por último, Osorio confesó que sueña con dirigir a la Selección Colombia, sin embargo, envió un mensaje sobre las personas que han pasado por la Federación Colombiana de Fútbol.



"Yo soy alguien polémico por que doy mis opiniones. Aquí hay hombres de fútbol que quieren ser políticamente correctos y quieren quedar bien con todos. Lo primero que nosotros tenemos que decidir en Colombia es a qué vamos a jugar, ya encontrando eso podemos aspirar a un proyecto".