"Estamos en el camino de lo que queremos": Alexandre Guimaraes luego del empate ante Tolima

América de Cali empató sin goles ante el Deportes Tolima por la fecha 13 de la Liga colombiana. Los 'Diablos rojos' no pudieron marcarle un gol a los 'pijaos' en el estadio Pascual Guerrero.



"Estamos a mitad de camino de lo que queremos y hemos ido evolucionando en cada faceta de juego. Es muy esperanzador para lo que viene", comentó Guimaraes.



América sigue estando dentro de los ocho con 21 puntos alcanzado hasta ahora en el campeonato.



"Sumamos no los 3 puntos que queríamos pero seguimos en la lucha dentro de los 8", dijo el entrenador 'Escarlata'.



América se mantiene en los ocho, pero este miércoles no pudo llegar al gol. El técnico brasileño se refirió al delantero Juan David Pérez, quien se ha estado destacando en cada actuación.



"Juan David es un futbolista del cual teníamos claro que nos iba a dar una mano muy grande sabiendo que no podíamos contratar a nadie".



Por último, Guimaraes agradeció a la hinchada americana que asistió al encuentro contra el Tolima.



"A nuestra hinchada el eterno agradecimiento, siempre está reconociendo el juego y el esfuerzo de los futbolistas".