¡Esperan mucho de él! Así cerró Tulio Gómez el fichaje de Iago Falque para América de Cali

La contratación del español Iago Falque por parte del América fue una sorpresa para el fútbol colombiano por el recorrido del jugador y porque no estaba en los planes que al cuadro rojo llegara un europeo de amplio recorrido.



Falque, que jugó en clubes de Italia, Inglaterra y España, y que actuó también en Liga de Campeones, arribó en la madrugada del domingo, pasó los exámenes médicos y se esperaba que este lunes iniciara sus trabajos en Cascajal.



El máximo dirigente del cuadro escarlata, Tulio Gómez, en diálogo con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, contó los pormenores de un fichaje que sorprendió a todos.



"Esto se hizo gracias a los contactos internacionales que tenemos. Un amigo nuestro que vive en Europa nos habló de Iago Falque, nos dijo que él quería venir al América a sentir la pasión de la hinchada. Nosotros revisamos al jugador, le comentamos a Osorio y le encantó. Él se bajó el salario y lo firmamos", manifestó Gómez.



Sobre el tema económico y la forma tan sigilosa como se llevó a cabo la operación, Gómez reconoció el esfuerzo que hizo el cuadro rojo.



"Nos dimos la pela y logramos traerlo. Gracias a Dios cerramos el fichaje, y lo anunciamos. Tuvimos mucho sigilo para que no se filtrara y que la prensa en Cali no conociera la llegada del jugador", aseguró.



Señaló el dirigente que antes de que llegara Falque, Osorio habló con el jugador.



"Osorio habló con él antes de traerlo, luego analizó su posición, hizo preguntas descriptivas sobre él. A Osorio le gustan jugadores como él", expresó Gómez.



Con este fichaje América estaría cerrando el libro de contrataciones para la actual temporada.