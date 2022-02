Las polémicas declaraciones entregadas este miércoles por Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, quien habló del futuro del entrenador Juan Carlos Osorio, generó diversas reacciones en entre los seguidores del cuadro escarlata.



"Osorio dijo que si quedaba campeón se iba, pero a las barras les dijo que si no era campeón también se iba, eso les manifestó. Yo creo que si es cierto, tenemos que pensar en un técnico para el segundo semestre", fueron las palabras dadas por Gómez durante una entrevista con el programa 'Zona Libre de Humo'.



La relación entre el directivo rojo y el experimentado entrenador se deterioró desde hace meses debido a lo que ha sido la conformación de la plantilla para esta temporada.



Tulio Gómez ha reconocido en varias declaraciones con los medios de comunicación que su relación con el profesor Osorio no es la ideal, pero que respeta su trabajo al frente del equipo rojo.



Con lo expresado ahora por Gómez, El País indagó con el entorno del entrenador risaraldense y fue contundente al afirmar que "no va a renunciar al América de Cali".



Incluso, la misma fuente le indicó que "Osorio sigue dando la pelea con un equipo que fue armado por el comité deportivo. Le han sacado jugadores en plena competencia. Cómo se entiende que ellos estén buscando ahora un extremo y hayan dejado ir a un jugador como Émerson Batalla que se estaba consolidando como uno de los mejores en su posición".



En el entorno de Osorio ratifican que lo dicho por Gómez sobre la charla de él con los líderes de la barra de América fue una opinión a la que hizo referencia teniendo en cuenta que si no se logra el objetivo, seguramente los directivos tomarán una decisión.



"Ellos son los que deben tomar una decisión con lo del futuro de Osorio. Lo que es claro es que no va a renunciar", concluyó.



Mientras sigue la disputa de la Liga colombiana, donde América se ubica en la casilla 15, el distanciamiento entre cuerpo técnico y directivos es cada vez más grande.