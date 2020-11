El VAR salvó al árbitro Mario Herrera de un gran error en el duelo entre América de Cali y Millonarios

Francisco Henao

El VAR entró 'a jugar' para bien en una acción que inicialmente se había sancionado como penal para Millonarios.



La jugada se dio en el minuto 30 del primer tiempo por supuesta mano del defensa del América Pablo Ortiz, después de un despeje del arquero Joel Graterol.



En la repetición la acción no es muy clara, pero se alcanza a observar que primero da en el cuerpo del jugador y después podría rozar la mano de Ortiz.



Los árbitros del VAR invitaron al central Mario Herrera a revisar la jugada y éste, después de mirarla, observó que no ameritaba para tiro penal.



En lo que sí se equivocó Herrera fue en la jugada que dio inicio a la acción del supuesto penal. El árbitro se equivocó al sancionar una mano que nunca existió del lateral Cristian Arrieta, del América.



El balón se ve que le da en la cara, pero Herrera optó por pitar mano, Allí nació el tiro libre que después dio origen al penal que al final no se cobró para los azules.