El reto del América de Cali es mantener el ilusionante arranque de torneo

El buen comienzo de América de Cali con el técnico Juan Carlos Osorio tiene ilusionados a los hinchas del rojo: 9 puntos de 12 posibles es una cifra admirable para un proceso que apenas está comenzando.



Claro está que todavía hay muchos aspectos por mejorar, entre ellos la regularidad durante los 90 minutos, que si bien mantener un ritmo todo un partido es muy difícil, no se puede permitir las lagunas de rendimiento que se han presentado en estas cuatro jornadas del torneo.



Del juego frente al Once Caldas se destacó en los primeros 25 minutos el mediocampista Daniel Hernández, quien trabajó como enganche y conectó buenos balones con Steven Lucumí y Déiner Quiñones.



Lamentablemente recibió un golpe y tuvo que ser sustituido en la etapa inicial.



Comienza a preocupar la falta de definición en América. Los escarlatas fueron superiores a su rival en varios momentos del juego y con llegadas claras a gol pudieron haber marcado varias anotaciones, pero solamente logró romper el empate al minuto 87 con el gol de Adrián Ramos.



"Lo único que esperamos del equipo es que mantenga, sostenga y represente la idea de juego de siempre ser protagonista y de ir a buscar el resultado", comentó Juan Carlos Osorio al final.



El tiempo dará las razones y posiblemente las sesiones de entrenamiento y el correr de los partidos le permitirán encontrar ese rendimiento parejo durante el tiempo de juego y también el mejor once inicial posible, para enfrentar este segundo semestre del fútbol colombiano.

Datos

En el duelo frente al Caldas los jugadores Daniel Hernández y Pablo Ortiz tuvieron que salir por problemas físicos.



América es uno de los equipos más goleadores del campeonato con 7 anotaciones cuatro partidos..



La próxima fecha los escarlatas visitan al DIM el sábado 14 de agosto.