¡El partido del morbo! Juan Carlos Osorio y Juan Cruz Real se juegan más que tres puntos

El partido del domingo entre Junior y América, a jugarse desde las 6:10 p,m. en el Metropolitano de Barranquilla, no será un duelo cualquiera.



Frente a frente estarán dos técnicos cuestionados en este arranque de Liga porque sus equipos no cuajan buenas campañas y se mantienen por fuera del grupo de los ocho.



Juan Cruz Real con el Junior ha disputado siete partidos de los cuales ha ganado tres - todos de local - y perdidos cuatro, lo que tiene molesta a la hinchada barranquillera. Los tiburones ocupan la casilla 12 con 9 puntos de 21 posibles.



No muy lejos de ahí está el América, puesto 10 con los mismos 9 puntos, ganando solo dos encuentros de siete jugados, perdiendo dos y empatando tres, lo que también ha desmotivado a la afición escarlata.



Por eso muchos aseguran que el perdedor de este duelo del domingo tendrá serios problemas en cuanto a su continuidad en el equipo.



Juan Cruz Real sacó campeón al América en el 2020 pese a las duras críticas. Ahora enfrentará a los rojos el domingo, dirigiendo al Junior. ¿Tomará un segundo aire ante su anterior equipo?



Osorio entre tanto tratará de encontrar respiro en el Metropolitano, sabiendo que la tarea no será fácil. Todo está servido para este duelo que ya se juega desde mucho antes por las necesidades de ambos equipos.