El fatídico minuto final del América de Cali: una pesadilla de nunca acabar

Juan Carlos Pamo

El fatídico minuto final. Esa es la frase que encaja de manera perfecta para poder explicar por qué el América de Juan Cruz Real, a pesar de haber hecho buenos partidos, todavía no ha podido dar el salto de calidad que esperan los hinchas escarlatas.



El jueves en la noche, en Brasil, los ‘Diablos’ rojos se habían jugado un partidazo frente al Gremio, rival al que vencían por 1-0.



Sin embargo, en el minuto 100 de juego —el árbitro, en una polémica decisión, añadió más de diez minutos—, una mano en el área del lateral izquierdo Edwin Velasco terminó con un penal a favor de los locales, que en ese último suspiro igualaron el juego.



Ese resultado le trajo nefastas consecuencias al equipo, que no solo quedó eliminado de la Libertadores, sino que también perdió su boleto para participar en la Copa Suramericana.



El problema preocupa en el entorno americano, ya que este es el cuarto partido en el que el equipo deja escapar puntos al final.



En la Libertadores le ocurrió algo similar frente al Inter, también en Porto Alegre. El equipo escarlata había logrado poner el marcador 3-3 luego de ir perdiendo 3-1, pero también, en los instantes finales, un error de la defensa y una floja respuesta del portero Éder Cháux dieron al traste con los esfuerzos hechos, desencadenando el triunfo brasileño.



También sucedió algo parecido en la final de la Superliga ante Junior, que a los 82 minutos le arrebató el título a la ‘Mecha’ (2-0).



Y en la Liga, la película se repitió el pasado domingo, cuando en el último suspiro, Nacional le igualó, en Medellín, un partido en el que la escuadra vallecaucana había estado en ventaja por 2-0.

“Me dolió lo que nos pasó”

Al término del partido frente a Gremio, el técnico Juan Cruz Real no profundizó en las razones por las que su equipo tiene ese fatídico minuto final, pero sí lamentó que América se hubiera quedado con las manos vacías luego de haber hecho un gran partido.



“Lo que hicieron mis jugadores fue conmovedor. Se entregaron al máximo y corrieron todo el tiempo. Me duele lo que nos pasó”, sentenció el técnico argentino, que criticó fuertemente el arbitraje del partido.



“Primero adicionó cinco minutos y luego otros cinco. Mis jugadores hicieron todo bien, no hubo punto bajo”, dijo.



América, ahora sin copas internacionales, buscará enfocarse en ganar la Liga.

Lo que viene

América, tras la dolorosa eliminación en Copa, tendrá que enfilar baterías de inmediato hacia la Liga, ya que este domingo recibe al Deportivo Pasto por la fecha 16.



Los ‘Diablos’ llegan a este compromiso con la obligación de ganar para seguir afianzados en el grupo de los ocho mejores.



Pasto, por su parte, buscará un triunfo que los asegure de una vez en las finales.



Luego de enfrentar a los pastusos, América se medirá con: Pereira, Millos, Cúcuta y Equidad.