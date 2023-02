Duelo 'al rojo vivo': América visita este sábado al Independiente Medellín por la Liga colombiana

Con la novedad del regreso de Adrián Ramos y Juan Camilo Portilla, que vienen de sufrir sendas lesiones, América visita este sábado a Deportivo Independiente Medellín en procura de volver a la victoria.



Luego de su empate 1-1 contra La Equidad en el estadio Pascual Guerrero, en esta quinta fecha de la Liga colombiana el conjunto que orienta el profesor Alexandre Guimaraes espera sumar 3 puntos, en una plaza difícil por el rival y las condiciones en las que llega.



Los ‘Diablos’ son cuartos en la tabla de posiciones con 7 puntos en cuatro juegos, mientras que los ‘Poderosos’ suman apenas 2 unidades en cuatro partidos, y la de esta tarde en el estadio Atanasio Girardot será una buena oportunidad para levantar su nivel en la competencia.



Ayer, Guimaraes entregó buenas noticias para los hinchas americanos, al confirmar que el capitán Ramos estará en la convocatoria de viajeros a Medellín, aunque se presume que no será inicialista.



“A partir de ahora vamos a ver cuánto tiempo va a necesitar (Ramos) para estar al ritmo en el que el equipo está; él debe ser paciente”, subrayó el timonel rojo.



Sobre el regreso de Portilla, el entrenador no dio detalles, pero dijo: “América siempre tiene alguna sorpresa, al final de la tarde (de ayer) entregaremos la nómina de convocados y la hinchada verá nombres que están esperando”.



La presencia de Portilla es muy probable tras las lesiones sufridas por Luis Paz y Andrés Sarmiento en el juego contra La Equidad por la cuarta fecha.



Con respecto al rival de hoy, Guimaraes apuntó: “Debemos tener en cuenta muchas situaciones que ellos ya conocen de nosotros y que no podemos permitir que vuelvan a pasar”.



La última vez que Medellín y América se enfrentaron en el Atanasio fue el 26 de noviembre pasado, con triunfo 2-1 para los antioqueños, con goles de Luciano Pons y Díber Cambindo. Por los ‘Diablos’ anotó justamente Adrián Ramos, una de las novedades de la nómina para esta tarde.



El volante español Iago Falque, de buen nivel en la temporada, también compareció ayer ante la prensa.



“La necesidad del rival dependerá de lo que nosotros hagamos. Ellos están en casa. Son un equipo agresivo, estamos conscientes de eso, pero el América este año es otra cosa, por lo cual los partidos anteriores son un referente”, manifestó el europeo.



El balón rodará a las 4:10 de la tarde en el Atanasio Girardot, con el arbitraje de Wánder Mosquera. Un duelo al rojo vivo.