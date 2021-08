América de Cali derrotó a Once Caldas con el aliento de sus hinchas en el Pascual Guerrero

América de Cali se sacudió de la derrota la fecha pasada frente a Envigado como visitante y con sus hinchas de vuelta a las tribunas del Pascual Guerrero celebró venciendo 1 a 0 al Once Caldas, por la jornada 4 de la Liga colombiana.



Muchas variantes a comparación del último partido presentó en la grama del estadio ‘sanfernandino’ el profesor Juan Carlos Osorio. Entre esos cambios la aparición de Daniel Hernández, quien se destacó en el duelo contra el DIM en el amistoso de los Estados Unidos.



América comenzó con vocación ofensiva en los primeros minutos de la etapa inicial. Jeison Stiven Lucumí tuvo buenas incursiones ofensivas por la banda izquierda, superando la espalda del lateral del Caldas Santiago Roa y mostrando juego colectivo con Daniel Henández.



Por la otra banda eran Déiner Quiñones y Cristian Arrieta los que desbordaban por esa zona y conectaban los pases con el delantero Adrián Ramos, quien con sus diagonales abría la defensa del ‘blanco blanco’.



En dos ocasiones los escarlatas tuvieron la posibilidad de abrir el marcador. La primera con un remate de Steven Lucumí que despejó el guardameta Gerardo Ortíz, y la segunda acción fue con un desborde por banda de Ramos que pegó en la red, pero por fuera.



Sobre el minuto 24 el mediocampista Daniel Hernández recibió un golpe del defensor Buschiazzo que lo dejó en el piso, no hubo amarilla y el jugador escarlata se recuperó.



Sin embargo, después de esa acción Hernández bajó en su producción ofensiva y América poco a poco dejó de ser incisivo.



El partido entró en una especie de letargo sobre la mitad de la cancha promediando los 30 minutos. Mucha fricción y poco fútbol por parte de ambos equipos fue el común denominador pues Caldas se resguardó sobre su zona defensiva y América no pudo mantener ese buen arranque de los primeros minutos.



El Once tuvo una acción de gol en los pies de Harrison Otálvaro. Una pelota que ganan en zona defensiva del local, Carreazo le sirve la pelota al ‘bambino’ y este frente a Joel Graterol saca un remate potente al primer palo que se estrella en el travesaño de la portería sur del Pascual Guerrero.



América tuvo que realizar dos variantes antes de terminar la etapa inicial. Pablo Ortiz manifestó no sentirse bien y pidió el cambio sobre los 35 minutos, mientras que Daniel Hernández, en el 44', no aguantó el dolor por el golpe sufrido anteriormente y también tuvo que abandonar el terreno de juego.



En la etapa complementaria, con el ingreso de Carlos José Sierra y Gustavo Torres, América comenzó con la misma intensión ofensiva del primer tiempo.



Se vio un equipo diferente, con mejores movimientos en zona de atacantes y la presión alta que obligó al Once Caldas a replegarse cerca a la portería defendida por el paraguayo Ortíz.



El tiempo pasaba y los hinchas americanos ya se sentían insatisfechos por el 0 a 0 del juego. Sin embargo, las emociones no llegarían sino hasta los minutos finales.



Sobre el minuto 87 llegó el tan anhelado gol para América de Cali. Pelota que viene de un cobro de tiro esquina, sobre el sector oriental Gustavo Torres le sirve con un pase el balón a Mauricio Gómez, remata de media distancia potente, despeja el guardamenta Ortíz, pero con mala fortuna que el rebote le cae a Gustavo Adrián Ramos quien aprovecha para rematar y romper el 0 a 0 en la cancha del Pascual.



No hubo tiempo para más, terminó el partido y América consiguió su tercera victoria del campeonato.



En la próxima jornada los dirigidos por Juan Carlos Osorio visitarán al Independiente Medellín el sábado 14, mientras que el Caldas será local frente a Pereira el domingo 15.

La síntesis

Estadio: Pascual Guerrero.

Árbitro: Jhon Hinestroza



Formaciones

América: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortíz, Héctor Quiñones; Rodrigo Ureña, Luis Paz, Daniel Hernández; Déiner Quiñones, Adrián Ramos y Steven Lucumí.



Cambios: Segura por Ortiz (35’), Gómez por Hernández (44’ ), Sierra por Quiñones y Torres por Ureña (46’).



DT: Juan Carlos Osorio.



Caldas: Gerardo Ortíz; Duván Viáfara, Fabrizio Buschiazzo, Santiago Roa, Nicolás Giraldo; Cristian Higita, Nicolás Palacios, Harrison Otálvaro; Juan D. Pérez, Marco Pérez y Marcelino Carreazo.



Cambios: Cuero por Pérez y Angulo por Otálvaro (45’), Micolta por Carreazo (54’).



DT: Eduardo Lara

Goles: Adrián Ramos 1-0 (87’)