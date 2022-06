Déinner Quiñones: el regreso del '10' de América de Cali para la Liga II

Déinner Quiñones es uno de los jugadores que en su momento se destacó en el América de Cali, pero no pudo terminar la temporada pasada debido a una lesión muscular del bíceps femolar, que lo alejó un mes de las canchas.



Ahora, el tumaqueño se encuentra en mejores condiciones y completó su tercera semana de entrenamiento con los ‘rojos’.



El extremo escarlata ha jugado 32 partidos desde su llegada al cuadro americano, 27 de ellos como titular; ha anotado 5 goles y ha dado 8 asistencias. Del semestre 2022, solo jugó 6 encuentros y marcó tan solo una anotación.



“Desde que empezamos nos hemos estado haciendo fuertes. Han sido entrenamientos de gran intensidad con miras al segundo semestre”, destacó el jugador.



Por otro lado, Quiñones era una pieza clave del entrenador Juan Carlos Osorio, quien estuvo en el equipo antes de la llegada de Alexandre Guimaraes, quien dirigió a Quiñones en Atlético Nacional y, se dice, tuvieron un enfrentamiento en el 2020.



“Con él (Guimaraes) no pasó nada en particular, simplemente no tuve mucha continuidad. Acá tengo un presente muy bueno. Obviamente hablamos y ya todo está bien. Estamos trabajando para un mismo objetivo”, comentó Déinner.



“He estado muy contento. Estoy en la ciudad que me gusta. Estoy en mi casa y me he estado recuperando bien. Es la primera vez que he estado tanto tiempo lesionado y he aprovechado para aprender de muchas cosas”, dijo el atacante.



“Fortalecí mucho al ir más al gimnasio. Seguí las recomendaciones que me dieron y me cuidé bastante. Una clave también fue reforzarme con suplementos”, explicó el jugador.



Quiñones se refirió al amistoso que se jugará en Estados Unidos el 2 de julio contra Deportivo Cali, en el Festival de Daytona.



“Nos va a servir mucho para la preparación de lo que viene. Una vez terminado el partido allá, empieza la Liga. Eso nos servirá para ver qué es lo que tenemos”, argumentó.



Antes de ese clásico amistoso, América jugará otro partido preparatorio contra Rayados de México, el 25 de junio, en Guadalajara.



Por último, el extremo ‘escarlata’ siente que está motivado con la competencia en su puesto para este segundo semestre de la Liga 2022.



“He venido trabajando para ganarme el puesto. Con el equipo completo todas las posiciones tendrán su competencia. El que mejor esté es el que va a jugar y espero ser el indicado para eso”.