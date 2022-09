De frente: El clásico de los recuerdos entre América y Deportivo Cali (Opinión)

De recuerdos vive el fútbol, y qué mejor que evocarlos a pocas horas del clásico entre América y Cali en el Pascual.



En mi cuenta de Twitter (@cjotapolania) abrí el viernes la tribuna para que los hinchas rojos y verdes cuenten cuál es el mejor recuerdo que guardan del clásico. Escribieron muchas personas; algunas coincidieron en los mismos hechos. Seleccioné los siguientes mensajes:



-“Fue por allá en el 82 o el 83. Ganaba Cali 1-0 y faltando 10 minutos América empató y remontó. El del triunfo fue del ‘Pitufo’. Abracé como a 30 hinchas desconocidos”. (Pacho Hurtado)



-“El clásico del campeonato del 96. Pascual lleno. Pocos hinchas del local, América, por no decir ninguno. Mediodía. Calor. Cali campeón. Fiesta verdiblanca”. (Germán Salcedo)



-“Contra todo pronóstico, diciembre del 85, ‘Garecazo’ en el Pascual. América le gana 1-0 a Deportivo Cali del ‘Pibe’ y Redín, y comienza a forjar una nueva estrella”. (Gerardo Quintero)



-“Recuerdo mucho un clásico del 2001, en el que el Cali ganó 4-1 con tripleta de Aristizábal. Me deslumbró que el equipo jugó todo de verde. Fue el mejor partido del llamado ‘green team’”. (Daniel Molina)



-“El gol de taquito de Rincón a Trucco en el Pascual”. (Álvaro José Botero).



-“América 0 Cali 1, 2011. Gol de Calderón. Último partido que jugó el rojo antes de media década en la B”. (Luis Felipe Lenis).



-“La vez que el ‘Pitufo’, a los 45 años, se las empacó a los verdiblancos. Eso fue la locura total”. (Áymer Andrés Álvarez).



-“El clásico en Palmaseca donde remontamos con autogol de los rojos y gol de Benedetti. Perdíamos 1-0. Fue electrizante”. (Michel Riascos)



-“Ganarles en la cancha del Cali 1-0 con 9 hombres y ver la cara de Osorio mirando la tribuna, eso no tiene precio”. (Elkin Ojeda).



-“Michel Rangel gritándoles el gol en la cara en el banco de suplentes, momento sublime. Y después, pase a la final”. (Esteban Mena).



-“El golazo de Jersson González de chilena”. (Celfa Burbano)



-“La victoria 6-3 del Cali con 3 goles de Morel: uno de chilena, uno de tiro libre y uno de media distancia”. (@AlbrtQr)



-“El golazo de Cabañas en el 86 para el 2-1 sobre el Cali del ‘Pibe’ y Redín”. (Juan Manuel Martínez).



-“El clásico del 96. Se cortó la racha de 21 años y medio sin ser campeón el Cali. Esa fecha quedó marcada para mí, firmé un contrato de por vida con el equipo mío, tenía apenas 8 años”. (Luis Arturo Jovel)



-“El 3-1 en el 86, con goles de Cabañas, Gareca e Ischia. Victoria roja con baile para el pentacampeonato”. (Esther Julia Polanco).



-“Siempre me quedo con la ‘semi’ del 2017. Un cóctel de situaciones históricas: América recién ascendido, el clásico volvía a jugarse en Primera, se definía el paso a la final, 0-0 estirado hasta el segundo tiempo de la vuelta, gol de Benedetti y fiesta en casa. Legendario”. (Sara Otálora)