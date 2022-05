Contundente: Adrián Ramos se fue eliminado, pero dejó un duro recado para la dirigencia del fútbol colombiano

El capitán Adrián Ramos volvió a dar la cara después de la lánguida despedida del América de la Liga colombiana.



El delantero caucano compareció en rueda de prensa luego del triunfo rojo 1-0 sobre el Unión Magdalena en el Pascual, y enfiló baterías en contra de la dirigencia del fútbol colombiano, reclamando más atención para los jugadores en el momento de diseñar el torneo.



"Les pedimos a los directivos que nos tengan en cuenta para las decisiones que se toman; nosotros somos los protagonistas y estamos cansados, queremos sentarnos a negociar y tener voz y voto, pero no nos quieren escuchar", dijo Ramos.



Dijo el goleador del cuadro escarlata que es hora de que los directivos piensen más en los jugadores que son los protagonistas del espectáculo.



"Ya estamos cansados de que nos pasen por encima, y les pedimos por favor que se sienten, negocien con nosotros y tomemos todos decisiones para que el fútbol colombiano mejore y seamos más competitivos", señaló.



Agregó que hay que hacerle correcciones al torneo para que los equipos puedan llegar de la mejor forma a los certámenes internacionales.



"Hay que revisar muchas cosas de nuestro torneo para que no estemos hablando cada vez que se compita a nivel internacional de fracasos; porque si no nos tienen en cuenta a nosotros como protagonista, va a ser muy difícil salir adelante", puntualizó.



Ramos fue el jugador más destacado del América, además de su máximo referente, y tuvo paso por Selección Colombia y por el fútbol europeo.