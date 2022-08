"Contra Junior hay que sacar los dientes": Alexandre Guimaraes en charla con El País 

Alexandre Guimaraes cumple cinco meses desde su regreso al América de Cali. El técnico, ya campeón con el equipo escarlata en el 2019, sueña con volver a darle una alegría al pueblo americano otra vez en diciembre.



El brasileño charló con La Tocata de El País y en medio de un espacio donde primaron la cordialidad y el fútbol, se refirió a la emoción del partido contra el Junior el próximo domingo en el Pascual Guerrero, con público, por la Liga colombiana.



Se viene un partido importante para el ‘Rojo’. América recibe al ‘Tiburón’ de Juan Cruz Real, quien justamente sucediera a Guimaraes cuando se fue y les diera también una estrella a los ‘Diablos’, en el 2020.



Los escarlatas necesitan sumar en la tabla, aunque hay que advertir que tienen dos juegos aplazados.



“Ansioso de tener un partido contra Junior con nuestra hinchada. Será la oportunidad de volver a competir ante la hinchada americana, que es muy importante. Tenemos que sacar los dientes para saber qué tan duro podemos morder”, expresó Guimaraes.



El entrenador americano destaca la importancia de jugar en casa con su gente por primera vez, luego de pagar un castigo de la Dimayor por el comportamiento de la hinchada.



Los ‘Diablos’ vienen de empatar 0-0 contra La Equidad en Bogotá.

Guimaraes al mando del América no sabe lo que es perder contra el Junior. En 2019 lo derrotó 0-1 de visita en el ‘todos contra todos’ y en la gran final se llevó un empate y una victoria que significó el título.



Por otro lado, este duelo tendrá el enfrentamiento de los dos últimos técnicos campeones con los escarlatas.



Guimaraes se tomó el tiempo para hablar de los jugadores canteranos. Recientemente se ha visto una buena actuación del delantero Gianfranco Peña. Sin embargo, algunos no han vuelto a tener los minutos que antes se apreciaban en los partidos.



“Cuando llegamos en abril, hicimos lo posible para darles toda la cantidad de minutos a los canteranos. Para esa ocasión jugaron bastante. Este semestre hemos hecho un corte más fino. El que está tiene que demostrar que tiene la capacidad de jugar los partidos. Todavía hay algunos que tienen que madurar en el entendimiento del juego. Hay casos como el de Peña que aprovechó la oportunidad”, comentó Guimaraes.



La tarea de manejar un equipo no es fácil para cualquier técnico. El ‘profe’ habló sobre cómo está la relación entre cada nivel de la institución, desde los directivos hasta jugadores.



“La relación con los propietarios es muy buena. Yo hablo con ellos y con los jugadores para que cada uno se sienta cómodo en el trabajo que necesitamos realizar en América”.



Los rojos tienen 7 puntos en la tabla y dos partidos pendientes. El cuadro americano solo ha conocido la victoria en una oportunidad. Sin embargo, ‘Guima’ se siente tranquilo con el proceso.



“Me preocuparía si no estuviera viendo ninguna evolución. Solo hemos jugado un partido en casa. El que jugamos en casa lo hemos ganado bien. Los partidos que hemos hecho afuera lo hemos hecho muy bien. Eso nos da la convicción que vamos por el camino correcto”.



Hubo espacios hasta para las anécdotas. Guimaraes explicó que en unos de los podcast que realizaba en épocas del confinamiento obligatorio, tuvo de invitado al español Michelle González, en el que destacó la frase “Si tengo una buena pareja de centrales, puedo dormir tranquilo”. Esto para hablar de su presente en el rojo.



“Con Marlon Torres y Jhon García tengo una buena pareja de centrales que me están dando la base del equipo. Trato de poder acomodar el resto de jugadores como Sierra y Portilla para obtener el equipo que quiero. Así como en 2019”.



Por último, el estratega campeón con América dio el espacio para destacar el fútbol femenino. Según él, la tarea ya la están haciendo las jugadoras en lo deportivo a nivel mundial y falta que los directivos hagan la suya.



“En términos de resultados, el fútbol femenino es una realidad que debe ser mucho más valorada por los frentes que deben respaldar su crecimiento. Lo que vienen haciendo las selecciones es una señal clarísima del potencial que tiene Colombia. Merece un respaldo más fuerte”, sentenció Guimaraes.