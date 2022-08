¿Conforme? Lo que dijo Alexandre Guimaraes después del empate de América de Cali ante Equidad

El técnico del América, Alexandre Guimaraes, se mostró tranquilo luego del empate de su equipo 0-0 ante La Equidad, por la fecha 7 de la Liga.



El timonel escarlata agradeció el esfuerzo de sus jugadores y los elogió por el hecho de pasar por encima de un rival, pese a que se jugaba en la altura.



"Estoy impresionado con la capacidad del equipo, cuando hemos venido acá a la altura hemos pasado por encima de los adversarios con los que hemos jugado. No es cualquier equipo el que hace eso", dijo el estratega.



Señaló Guimaraes que el empate indica que América va por buen camino, pese a que está parcialmente por fuera de los ocho.



"El empate lo que nos marca por lo que pudimos desplegar durante el partido, es que vamos dando los pasos correctos; ahora tenemos un partido en casa que esperamos poder sacarlo adelante para conseguir esos puntos que nos hemos propuesto", expresó.



Dijo que no hay punto de comparación con el América del 2020 que sacó campeón. "No podemos comparar este equipo con el de hace dos años; son situaciones muy diferentes, son jugadores muy diferentes, y yo estoy muy esperanzado con lo que este grupo de jugadores está queriendo hacer".



El próximo partido del América será el fin de semana ante Junior en el Pascual Guerrero, con la presencia ya en el estadio de los hinchas después de dos fechas de sanción.