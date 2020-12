Alejandro Cabra Hernandez

Catalina y Andrés Usme, capitana y entrenador del América de Cali, respectivamente, palpitaron la gran final de la Liga femenina, que tendrá este jueves (8:00 p.m.) su partido de ida.



La '10' escarlata enfatizó en que para ella "las finales son partidos aparte donde hay mucho por disputar. No importa lo que haya pasado antes y si estamos acá es por algo".



Agregó que confía plenamente en sus capacidades y las de sus compañeras. "Tenemos muchos puntos fuertes, sobre todo un bloque sólido en defensa. Yo no digo que esto sea una familia por cliché, es porque de verdad lo es. Me hace falta ver a mis compañeras y compartir con ellas, porque hacemos parte de un proceso maravilloso".



Por su parte, el entrenador Andrés Usme resaltó que, por lo corta de la Liga -aproximadamente dos meses de competencia- el rendimiento de ambos equipos ha sido muy parecido. "Es como una Copa Libertadores o un Mundial. Estamos en igualdad de condiciones porque somos once seres humanos contra otros once".

Añadió que pudo ver los partidos de las cardenales y que conoce cuáles son sus fortalezas y debilidades. "No hay mucha planificación porque tuvimos partidos muy seguidos, pero la misma competencia nos ha dafo la solidez" , concluyó.



Por su parte Fany Gauto, capitana santafereña, dedicó unas palabras a Catalina. "Es una referente aquí en Colombia y diría que ambas tenemos un juego similar, pero nosotras hemos hecho una campaña extraordinaria y tenemos todo para ganar".



Albeiro Erazo, entrenador de las bogotanas, negó que el hecho de que su equipo haya disputado más partidos (estuvo en un grupo de cinco equipos) las haya afectado. "Hemos trabajado muy fuerte para que no pasara, además las finales son milagrosas porque quitan dolores y lesiones".