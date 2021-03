América de Cali se juega hoy la final de la Copa Libertadores femenina

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Liderazgo positivo



En jugadoras como Catalina Usme, Jéssica Caro —duda para hoy—, Carolina Pineda y Manuela González, América de Cali encuentra experiencia importante en Copa Libertadores y en el fútbol profesional.



Son ellas quienes lideran desde el ejemplo, según piensa la periodista Sarah Castro. “Su experiencia es fundamental. En ellas se sustentó la convicción y la certeza del equipo para confiar en lo que se ha trabajado y no perder la calma después del gol de Corinthians en la semifinal. Sería imposible imaginarse este equipo sin Catalina Usme, por ejemplo”.



Liderazgo que también se ejemplifica en el profesor Andrés Usme, quien es fiel creyente de la “fe en acción” y en el trabajo hecho.



“Este cuerpo técnico ha hecho que América muestre un avance muy importante en el plano táctico, que le permite adaptarse a los diferentes contextos, con planes de partidos que saquen lo mejor de cada jugadora”, concluyó la directora de AS Colombia.



Buenos refuerzos



Tras perder la final de la pasada Liga ante Santa Fe, América se esforzó para fortalecer sus puntos más débiles. Katherine Tapia llegó para reemplazar a Natalia Giraldo, que se recuperaba de una lesión en la muñeca, mientras que Tatiana Castañeda y Daniela Arias arribaron para entregar solidez en la zona defensiva, al igual que Diana Ospina en el área de volantes.



Capítulo aparte para Sara Sofía Martínez, de 20 años. “Me parece de admirar la gran labor de Sara Sofía con su juventud, ímpetu y fuerza. Recupera, te reparte y hasta labores de ataque resulta haciendo Martínez”, comentó la periodista Diana Rincón, de Win.



La joven Gabriela Rodríguez ha sabido destacarse como revulsiva.

“América le apostó a traer refuerzos cuando no había la certeza de jugar una Liga y solo estaba en el horizonte la Libertadores. Todas han rendido en un gran nivel y se han integrado muy bien a la base que ya existía”, enfatiza la periodista caleña Laura Cuéllar.



Confianza en el proyecto



Desde el inicio del fútbol profesional femenino en Colombia, en 2017, América se apuntó. El profesor Usme inició como preparador físico en 2018 y a partir de 2019 se hizo cargo del equipo en propiedad. Las directivas escarlatas, pese a la incertidumbre que rodea el torneo de las mujeres , le apostó a un proyecto que ya le dejó dos finales de Liga, incluido un título. “Tiene un grupo de profesionales con ganas de reconocimiento internacional y de conseguir la gloria. Yo creo que todas tienen fortalezas desde lo individual, pero en lo colectivo el ‘profe’ ha potenciado a mujeres que, sin Liga profesional hace varios meses, se mantienen a punto para competir”, reconoció Lizeth Durán, de Espn. “Es un proyecto que la dirigencia ha apostado en mantener y le ha dado todas las condiciones para que consiga estas cosas”, agregó la periodista Sarah Castro.



Mentalidad ganadora



Lo dijo Carolina Pineda, referente escarlata, en la previa de la final: “a los futbolistas no se nos forma en mentalidad ganadora”. No obstante, si algo ha demostrado este equipo es que la tiene, incluso cuando encaja dolorosas derrotas.



“Son jugadoras que no se rinden, que no dan partido por perdido y repiten esfuerzos constantemente. Están siempre concentradas”, sentenció la periodista Laura Cuéllar.



“La final con Santa Fe le mostró debilidades defensivas importantes, sobre todo en las bandas. Lo mejoró y ahora es un equipo que sabe cumplir con roles más allá de la posición y que aprende de las caídas”, añadió Sarah Castro. También reconoció otro aspecto fundamental del equipo: “Todas se sienten importantes, incluso las que juegan menos. Todas tienen algo que aportar. Se mantienen concentradas y no caen en provocaciones”.