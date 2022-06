América de Cali completó su tercera semana de pretemporada de cara a la Liga II

América de Cali continúa su pretemporada en la sede principal de Cascajal, completando su tercera semana de trabajos de cara al segundo semestre de la Liga 2022.



Deinner Quiñones es uno de los jugadores que en su momento se destacó en el rojo de Cali, pero no pudo terminar la temporada pasada debido a una lesión que sufrió. El vallecaucano ya se encuentra en mejores condiciones y se está entrenando a punto con el equipo.



“Desde que empezamos nos hemos estado haciendo fuertes. Han sido entrenamientos de gran intensidad con miras que lo que se viene para este segundo semestre”, destacó el extremo escarlata.



Una de las situaciones que más se ha notado en América fue el reencuentro de Quiñones con el técnico Guimaraes, pues los dos habían estado juntos en el Atlético Nacional en 2020 y se decía que hubo un pleito entre los dos.



“Con él (Guimaraes) no pasó nada en particular, simplemente no tuve mucha continuidad. Acá tengo un presente muy bueno. Obviamente hablamos y ya todo está bien. Estamos trabajando para un mismo objetivo”, comentó Deinner.



Por último, el futbolista americano compartió lo que para él fueron las claves para volver de la lesión: “Fortalecí mucho al ir más al gimnasio. Seguí las recomendaciones queme dieron y me cuidé bastante. Una clave también fue reforzarme con suplementos”.



Otro jugador que volvió este semestre al América fue Juan David Pérez, quien había estado en préstamo en el Once Caldas y ahora será parte de la nómina escarlata para el segundo semestre de La Liga.



“La verdad estoy contento. Tenía muchas ganas de regresar con esta nueva oportunidad que me brinda la institución y el profe. Queremos hacer las cosas de la mejor manera”, comentó el volante americano.



Pérez asegura que el ‘profe’ Guimaraes conoce de sus capacidades y que podrá contar con su juego para este semestre: “Desde que salí de Millonarios solamente han salido cosas positivas de mi parte y por eso es que él me trae desde allá. Él me llamó y quiso que volviera”.



A parte de Guimaraes, Adrián Ramos también habló con Juan David a su regreso al América de Cali: “Ramos me había hablado también cuando estuve en Once Caldas y me dijo que si había la oportunidad de volver que lo hiciera”.



Finalmente, Juan David Pérez le envió un mensaje a la hinchada americana, donde prometió un mejor desempeño que el presentado el año pasado: “Espero y aspiro estar a la altura. Voy a dar lo mejor de mi para llevar este equipo a los mejores lugares y estar clasificado”.