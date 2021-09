¿Cómo salir del mal momento? Exjugador del América de Cali aporta un consejo que puede ser clave

América no la pasa bien en la Liga y eso ha provocado un cortocircuito entre el equipo y su afición.



La derrota del sábado en Bucaramanga, sumado a su incómoda posición en la tabla, puesto 11 con 14 puntos, tienen al técnico Juan Carlos Osorio en el ojo del huracán, y a los jugadores recibiendo duras críticas por el bajo nivel de muchos de ellos.



¿Qué hacer para revertir el mal momento? Iván Vélez, exjugador del cuadro rojo, considera que la confianza en el proyecto deportivo es lo primero que debe haber para salir adelante.



"El mundo América no es fácil. El equipo saldrá adelante solo si los muchachos respaldan el proyecto del técnico. Y sé que ellos confían en el profe, así que ese es el camino para superar este trance", dijo Vélez en La Tocata, el Facebook Live de El País.



Sobre los cambios de posiciones de los jugadores en la cancha, el exlateral escarlata señaló que al que no le guste debe decirlo sin problemas.



"Si un jugador no se siente cómodo jugando en una posición que no es la suya, pues que se lo diga al profe y no pasa nada; a mi me pasó en el Once Caldas con el profesor Osorio. Me puso como de líbero, detrás de Alexis Enríquez, y en un cierre que no debía hacerlo yo llegué tarde y nos hicieron el gol. Al final del partido le dije al profe que no jugaba más en esa posición y que yo esperaba tranquilo mi turno como lateral que era mi puesto natural", manifestó Vélez.



Aseguró que Osorio no dará un paso al costado "porque tiene personalidad, cree en su estilo porque con él ha conseguido muchas cosas".