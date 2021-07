Comienza la Liga Femenina: América de Cali debuta hoy ante DIM en el Pascual Guerrero

Juan Carlos Pamo



Con el duelo entre América y Medellín comenzará hoy (11:00 a.m.) la quinta edición de la Liga Femenina de Colombia, que esta temporada contará con la participación de once equipos.



Las escarlatas y Deportivo Cali serán los únicos dos clubes de la región que tendrán representación en el campeonato femenino.



El grupo A está conformado por Santa Fe, Millonarios, La Equidad, Fortaleza y Llaneros, mientras que el B lo integran Nacional, América, Cali, Bucaramanga, Medellín y Real Santander.



América llega como subcampeón del torneo del año pasado, lo que le sirvió para asistir a la Copa Libertadores, donde tuvo una gran campaña llegando hasta la final y cayendo con Ferroviária de Brasil.



El cuadro de Andrés Usme conserva la base del plantel del último tiempo, donde se destaca su capitana Catalina Usme.



Por su parte, las azucareras armaron una escuadra para pelear el título de la Liga. Tendrán nuevo entrenador con Jhon Albert Ortiz a la cabeza de proyecto. Sumaron a jugadoras de experiencia como Sandra Sepúlveda, María Morales, Farlyn Caicedo, Iranis Centeno, Carol Cortés, Laura Orozco, María C. Reyes, María Paula Guzmán y Korina Clavijo.



La Liga 2021 tendrá una fase regular con 10 fechas, avanzan los dos primeros a semifinales y luego la final.

Datos

La fase regular de la Liga Femenina se jugará desde este fin de semana hasta el 29 de agosto.



Las semifinales serán el 1 y 5 de septiembre y la gran final será el 8 y 12 del mismo mes.



El campeón y subcampeón de este año representarán a Colombia en la Libertadores Femenina de Chile, a finales de septiembre.