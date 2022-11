¡Cero y van dos! América cayó ante el Medellín y compromete su paso a la final de Liga

América comprometió seriamente sus aspiraciones de llegar a la final de la Liga colombiana, al caer como local 2-0 ante el Medellín, en partido por el Grupo B de los cuadrangulares.



Los rojos sumaron su segunda derrota en línea, ambas por el mismo marcador; están en el sótano de la tabla y tienen -4 en la diferencia de goles, sin duda un panorama muy sombrío de cara a lo que viene.



Los dirigidos por Alexandre Guimaraes jugaron muy mal anoche, dando ventajas en defensa, sin marca en el medio y muy anunciado en ataque.

El primer tiempo fue altamente favorable para el Medellín. El equipo rojo aprovechó que América tenía un solo volante de marca, Juan Portilla, para pasar sin muchos problemas a zona ofensiva.



A los 10 minutos avisó el 'Poderoso' con un cabezazo de Luciano Pons, Diego Novoa alcanzó a arañar el balón y este dio luego en el palo, salvándose América.



A los 19 se equivocó Novoa al querer salir con pelota dominada y por poco le cobra el visitante. Sin embargo, tres minutos después llegó la jugada polémica por un penal dudoso a favor del Medellín, por supuesta falta de Gianfranco Peña sobre Pons.



A los 24 cobró de manera potente Andrés Cadavid y puso el 1-0. América no reaccionó y solo un remate de Iago Falque llevó peligro al arco de Andrés Mosquera.



El visitante gozó de otras opciones para anotar, con Felipe Pardo que lo botó a los 38 minutos y con una llegada de Díber Cambindo que salvó Novoa a los 43.



Más de lo mismo

El periodo complementario fue una copia de la primera etapa, con un América con más ganas pero sin mucha claridad, y un Medellín práctico, que espero en su sector y que cuando tuvo el balón, le dio buen trámite.

Los rojos de Antioquia comenzaron a asegurar su preciso botín en el Pascual con el 2-0 a los 5 del periodo final.



Fue un contragolpe rápido, el balón lo lanzaron a Luciano Pons por derecha, Nicolás Giraldo no estaba en su sector y eso lo aprovechó el argentino para entrar al área y definir con un derechazo al segundo palo.

El gol fue otro durísimo golpe para el América, que se dedicó a tirar centros y a depender de lo que hicieran Adrián Ramos y el español Iago Falque.



Ramos tuvo el descuento a los 57, pero su remate dio en un zaguero visitante y se fue por arriba del horizontal. Dos minutos después fue Daniel Mosquera quien metió un cabezazo que salvó el arquero visitante.



América lo intentó, más por orgullo que por fútbol, pero se estrelló contra un muro defensivo como el que montó el Medellín anoche en el Pascual.



Al final el 2-0 no se alteró, llevándose el cuadro paisa un gran resultado, y dejando al América al borde del nocaut en un torneo corto.



Los 'diablos' tendrán que hacer milagros ahora para poder recuperar la ilusión de llegar a la final de la Liga colombiana.