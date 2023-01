Cero estrés: Lo que dijo Alexandre Guimaraes después de la derrota de América de Cali ante Tolima

Alexandre Guimaraes se mostró tranquilo por el rendimiento del América, pese a la derrota ante Tolima en Ibagué.



El técnico escarlata reconoció virtudes de su equipo, pero también algunos defectos que pudieron incidir en el resultado.



"Equivocamos el camino por dónde transitar la pelota en el medio campo y en salida de bola de nosotros”, señaló Guimaraes.



Agregó que América jugó una buena presentación en el Murillo Toro: “Hicimos en términos generales un buen partido, físicamente el equipo lo soportó muy bien, nos queda el sinsabor de no llevarnos nada, habiendo hecho todo, para por lo menos habernos llevado un punto”.



Dijo Guimaraes que ahora la meta es alistar el plantel para lo que viene: "La cara que el equipo mostró fue muy buena, ahora toca pasar página y pensar en Unión Magdalena".



En cuanto a algunos jugadores que comenzaron como titulares, dijo que el tema físico es clave porque no todos están al 100% en ese aspecto.



“Iago Falque y Carlos Darwin son jugadores a los cuales les estamos haciendo un seguimiento físico y sabemos bien en qué momento irlos dosificando, el rendimiento de los dos futbolísticamente fue buenísimo, eso nos da mucho optimismo”, remarcó.



América espera contar para el próximo partido con otros jugadores que no viajaron a Ibagué como Adrián Ramos y Brayan Vera.