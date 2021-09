Buenas noticias: habilitada la mitad del aforo del Pascual para el clásico entre América vs Cali

Este lunes la Comisión Local de Fútbol confirmó que se habilitará la mitad del aforo total del estadio Pascual Guerrero, para el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, por los cuartos de final de la Copa Colombia.



“Tendremos 19.000 personas en el Pascual, un voto de confianza para que los hinchas vivan esta fiesta en paz. Pasamos de un 25 al 50% del aforo, ya que se redujo la ocupación de camas UCI”, indicó Carlos Diago, Secretario del Deporte de Cali.



Para este juego no se permitirá el ingreso de los hinchas visitantes, en este caso a los seguidores del Deportivo Cali, con el fin de evitar posibles inconvenientes de seguridad en el escenario deportivo.



La otra medida que se aplicará para este juego es que se exigirá el carnet de vacunación para poder ingresar al estadio y se confirmó que no aceptarán denuncios sobre la pérdida de este documento.



Este miércoles se vivirá el primero de los tres clásicos seguidos entre escarlatas y verdiblancos. América llega a este juego con la mala racha que acarrea en lo deportivo, gracias a los malos resultados en sus últimas presentaciones.

​

Por su parte, Deportivo Cali no contará con el profesor Alfredo Arias quien fue licenciado de su cargo después de la derrota frente al Pasto.