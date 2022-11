Bismarks Santiago será el árbitro para el juego Águilas vs América, por el cuadrangular de Liga

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol entregó la lista de árbitros que dirigirán los cuatro partidos de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022.



Bismarks Santiago, Luis Matorel, Carlos Betancur y Diego Escalante fueron los elegidos para esta primera jornada que se disputará este fin de semana en cuatro estadios del país, donde arranca la recta final del segundo torneo del año.



Santiago estará a cargo del juego entre Águilas Doradas y América de Cali, a disputarse este sábado 5 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro.



Matorel dirigirá el partido en el estadio Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto, que está programado para las 7:30 de la noche de este sábado 5 de noviembre.



El clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe estará orientado por Carlos Betancur, del Valle, el cual se disputará en el estadio El Campín el domingo 6 de noviembre desde las 4:00 de la tarde.



Finalmente, Diego Escalante tendrá la tarea de impartir justicia en el juego entre Deportivo Pereira y Junior, el próximo domingo en el estadio Hernán Ramírez Villegas, programado para las 7:00 de la noche.



CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 1



Águilas Doradas vs. América de Cali

Central Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente Nro. 1: John Gallego – Caldas

Asistente Nro. 2: Iván Ballesta – Cmarca

Cuarto Árbitro: Oscar Gómez – Antioquia

VAR: John Perdomo – Huila

AVAR: Néver Manjarres – Córdoba

Observador VAR: Jovani Zapata – Federación



Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Central Luis Matorel – Bolívar

Asistente Nro. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente Nro. 2: Yair Padilla – Magdalena

Cuarto Árbitro: David Espinosa – Antioquia

VAR: Fernando Acuña – Boyacá

AVAR: Javier Patiño – Meta

Observador VAR: Adrián Vélez – Federación



Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe

Central Carlos Betancur – Valle

Asistente Nro. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente Nro. 2: Herminzul Calderón – Bogotá

Cuarto Árbitro: Steven Camargo – Bogotá

VAR: Nicolás Rodríguez – Bogotá

AVAR: Juan C. Vaca – Bogotá

Observador VAR: Pedro Bello – Federación



Deportivo Pereira vs. Junior FC

Central Diego Escalante – Antioquia

Asistente Nro. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente Nro. 2: Camilo Portela – Cmarca

Cuarto Árbitro: John Aguilar – Risaralda

VAR: Jorge Guzmán – Norte

AVAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Observador VAR: Daniel Montenegro – Federación