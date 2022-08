Baja americana: Adrián Ramos es descartado para el partido contra Once Caldas por lesión

El médico del América de Cali, Carlos Muñoz, aseguró que el delantero y capitán, Adrián Ramos, será una baja para el partido contra Once Caldas de este viernes.



Ramos tuvo que salir en el entretiempo luego de haberse presentado la molestia en el primer tiempo en el partido contra Junior del pasado domingo en el Pascual Guerrero.



Al finalizar el encuentro, Alexandre Guimares aseguró en rueda de prensa que el caucano tenía que ser revisado por el médico para tener una valoración mas especializada.



El médico Carlos Muñoz declaró este martes que el delantero "sufrió una contractura muscular" y es descartado en definitiva para el partido contra Once Caldas en Manizales.



Todavía no se ha dicho cuanto tiempo estará Ramos por fuera de la cancha. El técnico Guimaraes ahora tendrá que trabajar en el esquema de su equipo, pues del entrenador brasileño venía usando la misma nómina ganadora. Alejandro Quintana sería el más opcionado a ocupar la posición del capitán.