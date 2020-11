¿Aterrizada? Lo que dijo Juan Cruz después de la derrota de América de Cali ante Millonarios

Francisco Henao

El técnico del América, Juan Cruz Real, reconoció que su equipo no jugó bien este sábado al perder 0-2 en casa ante Millonarios.



El técnico argentino aseguró que lo sucedido y el funcionamiento de su equipo le dan para tomar decisiones de cara a lo que viene.



"Nosotros veníamos de nueve partidos invicto y veníamos siendo junto a Santa Fe y Tolima los equipos que más puntos habíamos sumado después de la pandemia; en este partido no nos salió nada de lo planificado, no hicimos un buen partido; tengo que revisar lo que pasó, este tipo de partidos te hacen aterrizar y te muestran cosas que se deben corregir para lo que viene", señaló Cruz.



El técnico enfatizó en que hay que analizar con calma lo que sucedió en un juego donde Millonarios fue superior.



"Tenemos que mirar el partido con tranquilidad y ver qué cosas hicimos. Hay que hacer un análisis profundo, hay que ser más racional. Cuando hay un día que no es bueno, no sale nada. El partido fue mostrando que no era nuestra noche. Soy autocrítico, pero debemos comenzar a trabajar para el partido del jueves ante el Cúcuta", señaló el timonel escarlata.



Cruz dijo que hizo los cambios para mejorar el funcionamiento del América, pero señaló que Millonarios se defendió bien con una línea de cinco defensas.