América de Cali y Deportivo Cali: el panorama de la Liga a dos fechas del final

Alejandro Cabra Hernandez

Mientras América aún celebra el triunfo del Pereira 1-0 sobre el Medellín el martes en el Hernán Ramírez, el Deportivo Cali pasa la página de la Suramericana para centrarse en lo que será un duelo decisivo el sábado frente a Nacional, por la Liga colombiana.



Verdes y rojos no tienen nada definido aún en cuanto a la clasificación para la siguiente fase, y a dos fechas de saberse todo, dependen de su propio esfuerzo para asegurar el cupo.



La derrota del Medellín el martes benefició al América, porque en caso de haber ganado el onceno paisa su juego ante el Pereira, los rojos de Cali habrían salido del grupo de los ocho.



América se aferra a esa posición por ahora y el sábado afrontará un compromiso que definirá en gran parte su incierto futuro en la Liga.



Los escarlatas visitarán a Jaguares en Montería, otro equipo que desde la décima casilla, a 2 puntos del América, también pugna por entrar al selecto grupo de los ocho.



Si América gana, dará un paso decisivo para jugar la segunda fase del torneo. En la última jornada los rojos tendrán otro duro compromiso, ante el Deportes Tolima.

Las cuentas del Cali

Los azucareros saben que venciendo el sábado a Nacional en Palmaseca estarán prácticamente clasificados con 31 puntos, teniendo en cuenta además que en la última jornada, aunque se medirán a Millonarios, habrá partidos entre rivales directos como América-Tolima y Equidad-Santa Fe.



A esto se suma que en esa fecha 19 descansa el Junior, onceno que hoy tiene los mismos puntos que el Deportivo Cali.



En el cuadro verdiblanco saben que la posibilidad está el sábado.



La clasificación se consumaría si aseguran los tres puntos y Millonarios pierde con Santa Fe o América cae en su visita al campo de Jaguares.



El empate al Deportivo Cali también le serviría (llegaría a 29 puntos) siempre y cuando América y Medellín pierdan sus respectivos compromisos.

Los otros equipos

La situación para los que están adentro, excepto Nacional, se podría complicar si el Medellín gana el sábado ante el débil Alianza Petrolera.



Los rojos de Antioquia sumarían 28 puntos y eso le pondría emoción y drama al clásico bogotano entre Santa Fe (30 puntos) y Millonarios (27 puntos) que se jugará el domingo.



Además, una victoria del Medellín también obligaría a que Junior, Tolima y América tengan que conseguir los tres puntos para no sufrir.



La situación más clara es la de Santa Fe, que ganándole a Millonarios asegurará por anticipado su clasificación.



Si la victoria es de Millonarios, no solo alcanzará a Santa Fe y a Equidad en puntos (30), sino que pondrá a estos dos últimos equipos en serios aprietos, justamente cuando ambos se enfrentan en la última jornada.



Entre tanto, el Junior está obligado a ganarle al Pasto el domingo en condición de visitante para no sufrir más de la cuenta, ya que en la jornada 19 tiene descanso.

Los de afuera

Medellín es el que más opciones tiene de meterse a los ocho, ganando sus partidos y dependiendo de otros resultados.



Jaguares, décimo con 23, no solo deberá ganar sus dos siguientes juegos (América y Chicó), sino esperar a que se le den otros marcadores.



Pasto, undécimo con 21, solo clasificaría ganándoles al Junior y Pereira, y esperando derrotas de por lo menos tres equipos.