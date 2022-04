Aplazado el juego América vs Alianza Petrolera por las marchas de este domingo 

Nuevo lío para el América de Cali en la Liga colombiana. La Secretaría del Deporte de la capital del Valle del Cauca confirmó que el compromiso entre los escarlatas frente a Alianza Petrolera, programada para este domingo 1 de mayo en el Pascual Guerrero, fue aplazado.



"El partido entre América de Cali contra Alianza que se jugaría este domingo 1 de mayo, quedó aplazado. Por ahora no hay fecha definida para llevar a cabo el encuentro", escribió el secretario del deporte Carlos Diago en su cuenta de Twitter.

Las razones desde la Administración Distrital es por las marchas que están programadas para ese día, situación que cohíbe a las autoridades de poder brindar la seguridad en el estadio Pascual Guerrero.



Por ahora, no se conoce pronunciamiento oficial por parte de la Dimayor para conocer si reprogramarán el compromiso o le exigirán al América buscar escenario alterno.



Algo similar ocurre con el Deportivo Cali, que hasta el momento no sabe donde jugará su compromiso frente al Once Caldas, debido a que las autoridades de Manizales tampoco podrán prestar el estadio Palogrande por las manifestaciones programadas para ese mismo domingo.